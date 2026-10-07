Elevă de 14 ani, agresată de o colegă în fața unui liceu din Constanța. Poliția face cercetări

O elevă în vârstă de 14 ani din Constanța a fost agresată de o colegă cu un an mai mare decât ea, în fața unui liceu din municipiu. Incidentul ar fi avut loc în urma unui conflict verbal spontan, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat, miercuri, că polițiștii Secției 2 au fost sesizați vineri seară de către un bărbat, care a reclamat faptul că fiica sa a fost agresată de o altă fată.
Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs în aceeași zi, în jurul orei 16:20, în fața unui liceu din municipiul Constanța.
„În urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 16.20, în timp ce s-ar fi aflat în fața unui liceu din municipiul Constanța, în urma unui conflict verbal spontan, minora de 14 ani ar fi fost agresată fizic de către o altă minoră, de 15 ani”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.
Părinții fetei nu au depus plângere penală
Polițiștii au precizat că părinții adolescentei de 14 ani nu au dorit să depună plângere penală în urma incidentului. De asemenea, aceștia nu au dorit să completeze nici formularul de evaluare a riscului.
În cazul incidentului au fost anunțați și specialiștii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).
Polițiștii Secției 2 continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și care au fost împrejurările în care eleva de 14 ani ar fi fost agresată.
Autoritățile urmează să clarifice toate aspectele legate de conflictul dintre cele două minore.