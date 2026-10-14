Dimensiunea bulelor de aer dictează gradul de protecție oferit produselor expediate

Scris de Catalina Anghel Publicat: 14 oct. 2026, 13:02

Fiecare bulă funcționează asemenea unei mici perne de aer, iar în momentul în care coletul este supus impactului, materialul încearcă să reducă energia transmisă direct produsului. Folia cu bule mici poate fi excelentă pentru un obiect delicat și ușor, dar insuficientă pentru un produs greu, cum la fel de bine o folie cu bule foarte mari nu este cea mai potrivită alegere pentru o suprafață fină, un obiect foarte mic sau un produs cu multe detalii.

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