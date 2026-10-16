Construiești sau renovezi? Cum alegi ușa de garaj secțională potrivită și ce trebuie să știi despre montaj

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 oct. 2026, 18:53

Într-un proiect de construcție sau renovare, ușa de garaj este adesea aleasă abia după ce au fost stabilite celelalte elemente importante ale locuinței, deși aceasta contribuie atât la funcționalitatea, cât și la aspectul exterior al casei. În realitate, tipul de deschidere, spațiul disponibil și nivelul de izolare dorit influențează atât modul în care va fi construit garajul, cât și confortul locuinței. O planificare atentă te ajută să identifici o soluție adaptată configurației spațiului și nevoilor de zi cu zi.

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