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Bărbat din Craiova, reținut după ce ar fi încercat să sărute cu forța o femeie, în scara unui bloc

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 oct. 2026, 13:15
Actualizat14 oct. 2026, 13:23

Un bărbat de 46 de ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat după ce ar fi încercat să sărute cu forța o femeie de 31 de ani, pe scara unui bloc din municipiu. Femeia a reușit să îl respingă, iar suspectul a fugit. Polițiștii au făcut o percheziție la locuința acestuia.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, polițiștii au fost sesizați săptămâna trecută de o femeie de 31 de ani, din comuna Rojiște, care a reclamat că a fost abordată de un bărbat necunoscut în timp ce se afla pe scara unui bloc din municipiul Craiova.

Cum s-a petrecut incidentul din Craiova

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul ar fi prins-o pe femeie cu mâinile de zona feței și ar fi încercat să o sărute fără voia acesteia. Femeia a reușit să îl respingă, iar bărbatul a plecat ulterior într-o direcție necunoscută.

„Din cercetări, s-a stabilit faptul că tânăra ar fi fost abordată de o persoană necunoscută de sex masculin, care ar fi prins-o cu mâinile de zona feței, încercând să o sărute, aceasta respingându-l. Ulterior, cel în cauză a plecat într-o direcție necunoscută”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Suspectul, reținut pentru 24 de ore

Marți, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința unui bărbat de 46 de ani din Craiova, suspectat în acest caz. În urma cercetărilor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă de agresiune sexuală.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea luării unei măsuri preventive.

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