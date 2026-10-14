Bărbat din Craiova, reținut după ce ar fi încercat să sărute cu forța o femeie, în scara unui bloc

Publicat 14 oct. 2026, 13:15 Actualizat 14 oct. 2026, 13:23

Un bărbat de 46 de ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat după ce ar fi încercat să sărute cu forța o femeie de 31 de ani, pe scara unui bloc din municipiu. Femeia a reușit să îl respingă, iar suspectul a fugit. Polițiștii au făcut o percheziție la locuința acestuia.

Distribuie articolul