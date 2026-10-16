Aurul tău valorează mai mult la TEZAUR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 oct. 2026, 16:11

TEZAUR, unul dintre brandurile consacrate pe piata serviciilor de amanet din Romania, a anuntat lansarea campaniei „TEZAUR SPARGE PIATA”, prin care ofera noi preturi pentru aurul amanetat:

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