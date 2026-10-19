Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 19:43

Asociația Open Your Heart vă invită la Atypic Beauty Gala by Magda Coman – Fashion Show Cătălin Botezatu, eveniment care marchează cea de-a 57-a ediție a Campaniei Naționale Atypic Beauty, una dintre cele mai importante campanii de conștientizare dedicate persoanelor cu dizabilități din România.

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