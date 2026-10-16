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Anca Alexandrescu, mesaj viral pentru cei care o critica: ”Mă doare la bască” -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 oct. 2026, 21:35
Actualizat16 oct. 2026, 21:40

Anca Alexandrescu le-a transmis un mesaj celor care au criticat-o în ultima perioadă. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a publicat pe rețelele de socializare un clip în care dansează pe melodia ”Mă doare la bască, mă doare în pălărie”. În dreptul videoclipului, jurnalista a scris: ”Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea!”.

Anca Alexandrescu, mesaj viral pentru cei care o critica

În imaginile care au devenit imediat virale pe Facebook, Anca Alexandrescu apare dansând în platoul televiziunii, pe ritmurile piesei ”Mă doare la bască, mă doare în pălărie”.

Mesajul care însoțește imaginile face referire la persoanele care în ultimele zile au lansat un val de critici dure la adresa sa, fără ca realizatoarea să nominalizeze destinatarii direcți ai acestei ”dedicații”.

Imediat, postarea a strânit sute de reacții și comentarii din partea internauților, care i-au cerut să nu renunțe la lupta pentru adevăr.

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