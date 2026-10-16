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Social· 1 min citire
Anca Alexandrescu, mesaj viral pentru cei care o critica: ”Mă doare la bască” -VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat16 oct. 2026, 21:35
Actualizat16 oct. 2026, 21:40
Anca Alexandrescu le-a transmis un mesaj celor care au criticat-o în ultima perioadă. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a publicat pe rețelele de socializare un clip în care dansează pe melodia ”Mă doare la bască, mă doare în pălărie”. În dreptul videoclipului, jurnalista a scris: ”Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea!”.
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