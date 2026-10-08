Amenzi usturătoare pentru românii care își renovează casa. Ce nu trebuie să ajungă în fața porții
Amendă usturătoare pentru românii care își renovează casa
Renovarea unei case vine aproape inevitabil la pachet cu mormane de resturi, materiale de construcții și deșeuri. Problema apare atunci când acestea ajung în fața porții, pe trotuar, la marginea drumului sau pe alte suprafețe care fac parte din domeniul public și rămân acolo fără respectarea regulilor.
Un proprietar poate ajunge să plătească o amendă consistentă dacă molozul sau alte deșeuri rezultate din lucrări sunt abandonate ori păstrate în locuri care nu sunt autorizate pentru depozitare. În cazul persoanelor fizice, sancțiunile prevăzute pentru anumite încălcări ale legislației privind gestionarea deșeurilor pot ajunge la 20.000 de lei.
Situația este importantă mai ales pentru proprietarii care își renovează locuințele și obișnuiesc să descarce în apropierea gospodăriei materialele necesare lucrărilor.
Molozul lăsat în fața porții poate aduce o amendă uriașă
În timpul unei renovări, în fața unei case pot apărea temporar nisip, pietriș, lemne, saci cu materiale de construcții sau alte produse care urmează să fie folosite.
Nu orice material descărcat în apropierea locuinței reprezintă automat un deșeu abandonat. Diferența este importantă, deoarece legislația tratează diferit materialele care urmează să fie utilizate și resturile de care proprietarul nu mai are nevoie.
Problemele încep atunci când materialele sau resturile rezultate din lucrări sunt lăsate pe domeniul public fără respectarea regulilor aplicabile ori când ceea ce a fost depozitat temporar devine deșeu abandonat.
O grămadă de moloz ținută zile întregi pe trotuar sau într-un alt spațiu public nu trebuie confundată, așadar, cu simpla descărcare temporară a unor materiale cumpărate pentru renovarea locuinței.
Ce prevede legislația privind deșeurile
Gestionarea deșeurilor în România este reglementată, printre altele, prin OUG 92/2021. Actul normativ stabilește reguli privind modul în care trebuie gestionate deșeurile și interzice abandonarea, aruncarea și ascunderea acestora.
Totodată, legislația interzice păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.
Aceste prevederi îi vizează și pe proprietarii de locuințe care efectuează lucrări de renovare, construcție sau amenajare. Resturile rezultate în urma acestor activități trebuie gestionate corespunzător, astfel încât să nu fie abandonate în locuri unde depozitarea lor nu este permisă.
Prin urmare, faptul că o lucrare se desfășoară la o casă nu înseamnă că molozul rezultat poate fi lăsat pur și simplu în fața gospodăriei, pe trotuar sau pe marginea drumului.
Persoanele fizice pot primi amenzi de până la 20.000 de lei
Sancțiunile prevăzute de legislație pot fi foarte mari pentru persoanele care încalcă regulile referitoare la abandonarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.
În cazul anumitor fapte prevăzute de legislația privind deșeurile, persoanele fizice riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.
Pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt și mai mari. În funcție de fapta constatată, amenda poate ajunge între 50.000 și 70.000 de lei.
Astfel, o situație care pare la prima vedere banală pentru proprietarul unei case poate avea consecințe financiare importante dacă resturile sunt abandonate sau depozitate în condiții care contravin legislației.
Ce se întâmplă cu molozul rezultat din renovări
Lucrările de renovare și amenajare produc o cantitate importantă de deșeuri. Printre acestea se pot număra bucăți de cărămidă, beton, gresie, lemn, ambalaje și alte resturi provenite din construcții.
Aceste materiale nu pot fi aruncate oriunde. Trotuarul, marginea drumului sau un teren care nu este destinat depozitării nu pot fi transformate în spații improvizate pentru molozul rezultat din lucrări.
Proprietarul trebuie să se asigure că deșeurile sunt colectate și eliminate prin modalități conforme cu legislația.
În situația în care deșeurile sunt abandonate, amenda nu este singura cheltuială care poate apărea. Persoana responsabilă poate fi obligată și să suporte costurile necesare pentru ridicarea deșeurilor și pentru curățarea terenului.
Materialele pentru renovare nu sunt același lucru cu deșeurile
Una dintre cele mai importante diferențe este cea dintre materialele cumpărate pentru efectuarea unei lucrări și resturile care nu mai sunt folosite.
Dacă un proprietar aduce temporar în apropierea casei nisip, pietriș, lemne sau alte materiale necesare renovării, acest lucru nu înseamnă automat că respectivele materiale au devenit deșeuri abandonate.
Pentru stabilirea situației trebuie ținut cont de natura materialelor, de locul în care acestea sunt păstrate și de modul în care sunt gestionate.
În schimb, molozul și resturile provenite din lucrări de construcții, dacă sunt abandonate pe domeniul public sau sunt păstrate în afara unor spații autorizate, pot intra sub incidența prevederilor legale și pot atrage sancțiuni.
Ce trebuie să facă proprietarii când își renovează casa
Cei care își renovează locuința trebuie să se intereseze din timp asupra modalității legale prin care pot colecta și evacua deșeurile produse în timpul lucrărilor.
Resturile de construcții nu ar trebui lăsate la întâmplare în fața gospodăriei, în special atunci când zona respectivă aparține domeniului public.
Gestionarea corectă a deșeurilor poate evita atât aplicarea unei amenzi, cât și apariția unor costuri suplimentare pentru ridicarea molozului și curățarea terenului.
De aceea, înainte ca orice fel de resturi să fie lăsate în fața porții, proprietarii trebuie să verifice dacă spațiul respectiv poate fi utilizat în acest scop și care sunt regulile locale aplicabile.
În cazurile prevăzute de legislația privind gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, amenda pentru persoanele fizice poate ajunge la 20.000 de lei. Astfel, proprietarii trebuie să fie atenți atât la natura lucrurilor pe care le lasă în fața porții, cât și la locul și perioada pentru care acestea sunt păstrate.
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