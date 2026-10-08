Amenzi usturătoare pentru românii care își renovează casa. Ce nu trebuie să ajungă în fața porții

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 8 oct. 2026, 17:33

Renovarea unei case vine aproape inevitabil la pachet cu mormane de resturi, materiale de construcții și deșeuri. Problema apare atunci când acestea ajung în fața porții, pe trotuar, la marginea drumului sau pe alte suprafețe care fac parte din domeniul public și rămân acolo fără respectarea regulilor.

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