Accident în Piața Operei din București. O mașină s-a răsturnat, iar un pasager a ajuns la spital

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 09:09

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs sâmbătă dimineață în Piața Operei din București. Una dintre mașini s-a răsturnat pe o parte în urma impactului, iar un pasager din aceasta a fost transportat la spital.

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