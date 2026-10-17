Accident în Piața Operei din București. O mașină s-a răsturnat, iar un pasager a ajuns la spital

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs sâmbătă dimineață în Piața Operei din București. Una dintre mașini s-a răsturnat pe o parte în urma impactului, iar un pasager din aceasta a fost transportat la spital.
Brigada Rutieră a fost sesizată printr-un apel la 112, în jurul orei 05:00. Potrivit informațiilor preliminare comunicate de DGPMB – Brigada Rutieră, în coliziune au fost implicați doi șoferi, în vârstă de 38 și 25 de ani.
Cum s-a produs accidentul din Piața Operei
Bărbatul de 38 de ani circula pe Splaiul Independenței, dinspre Podul Eroilor către Podul Hașdeu. În intersecția din Piața Operei, mașina pe care o conducea a intrat în coliziune cu autoturismul condus de tânărul de 25 de ani.
În urma impactului, autoturismul la volanul căruia se afla șoferul de 25 de ani s-a răsturnat pe una dintre părți. Un pasager din această mașină a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dus la spital pentru investigații. Nu au fost comunicate informații suplimentare despre starea sa.
Ce au arătat testele pentru alcool
Polițiștii i-au verificat cu aparatul etilotest pe ambii conducători auto. Rezultatele au fost zero atât în cazul bărbatului de 38 de ani, cât și în cazul tânărului de 25 de ani.
Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Deocamdată, informațiile comunicate de autorități nu precizează cine se face vinovat de coliziune.