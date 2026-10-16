Elena Udrea și Ion Cristoiu, într-o nouă ediție „Arhitectura Puterii”, la Realitatea PLUS. Ce subiecte vor fi dezbătute

Publicat 16 oct. 2026, 20:30 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan, viitorul conducerii PNL, jocurile de culise de la vârful politicii și posibila revenire a binomului Coldea-Kovesi se numără printre temele anunțate pentru o nouă ediție a emisiunii „Arhitectura Puterii”. Elena Udrea și Ion Cristoiu revin în fața telespectatorilor sâmbătă, de la ora 19:00, la Realitatea PLUS, într-o ediție prezentată de post drept una a dezvăluirilor politice.

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