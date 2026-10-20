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Politica· 1 min citire

Ursula vor der Leyen, mesaj de încurajare pentru Luca Niculescu, la scurt timp după învestire

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene (Profimedia)

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat20 oct. 2026, 19:21
Actualizat20 oct. 2026, 19:22

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, l-a felicitat pe Luca Niculescu imediat după votul din Parlament, în urma căruia guvernul său a obținut învestitura, punând capăt unei perioade de peste cinci luni de interimat. „Nu avem timp de pierdut”, a fost mesajul transmis de șefa Comisiei Europene.

Felicitări lui Luca Niculescu pentru devenirea sa în funcția de prim-ministru al României. Avem o muncă importantă înainte. Pentru a crea oportunități pentru oameni și pentru companii. Și pentru a întări securitatea pe Flancul nostru Estic. Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și pentru Europa.

— a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen., într-un mesaj pe X.

Mesajul liderului executivului european vine imediat după votul de învestitură acordat Cabinetului Niculescu și este primul semnal oficial de susținere primit de noul premier din partea conducerii Uniunii Europene. Tonul declarației indică așteptările Bruxelles-ului privind accelerarea reformelor și consolidarea cooperării dintre România și instituțiile europene.

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