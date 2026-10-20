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Politica· 1 min citire
Ursula vor der Leyen, mesaj de încurajare pentru Luca Niculescu, la scurt timp după învestire
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene (Profimedia)
Publicat20 oct. 2026, 19:21
Actualizat20 oct. 2026, 19:22
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, l-a felicitat pe Luca Niculescu imediat după votul din Parlament, în urma căruia guvernul său a obținut învestitura, punând capăt unei perioade de peste cinci luni de interimat. „Nu avem timp de pierdut”, a fost mesajul transmis de șefa Comisiei Europene.
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