SURSE: Nicușor Dan convoacă CSAT joi. Securitatea țării, pe agenda ședinței

Președintele României, Nicușor Dan, va convoca joi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), potrivit surselor Realitatea PLUS. Securitatea națională se numără printre subiectele aflate pe agendă.
Tensiunile din Marea Neagră, pe agenda CSAT
Potrivit surselor citate anterior, reuniunea ar viza situația de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul atacurilor rusești cu drone, precum și achiziția de noi echipamente militare.
Subiectul a fost abordat și în cadrul întâlnirilor de la Bruxelles, unde președintele Nicușor Dan a discutat cu secretarul general al NATO și cu premierul Bulgariei despre consolidarea securității în regiunea Mării Negre.
În cadrul acestor discuții, România a solicitat sprijin suplimentar în domeniul aviației, pentru întărirea capacităților de supraveghere și apărare în regiune.
După întâlnirile de la Bruxelles, șeful statului a declarat că situația de securitate din Marea Neagră va fi analizată, în contextul negocierilor privind măsurile necesare pentru protejarea regiunii. Acesta a avertizat că România se confruntă cu amenințări care impun o atenție sporită și o coordonare cu partenerii aliați.