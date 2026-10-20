SURSE: Nicușor Dan convoacă CSAT joi. Securitatea țării, pe agenda ședinței

Publicat 20 oct. 2026, 11:31 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, va convoca joi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), potrivit surselor Realitatea PLUS. Securitatea națională se numără printre subiectele aflate pe agendă.

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