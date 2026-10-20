Și-a dat demisia! Un primar PSD, mesaj tranșant după ce a renunțat la funcție: „Nu abandonez, nu fug, nu mă împinge nimeni”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 11:20

Mihai Feodorof, primarul PSD al comunei Limanu, de care aparțin și localitățile Vama Veche și 2 Mai, și-a depus demisia la aproximativ un an și cinci luni de la câștigarea alegerilor locale parțiale. Edilul susține că stresul și responsabilitățile acumulate în cei zece ani petrecuți în administrația locală i-au afectat sănătatea și viața de familie. Acesta a explicat că decizia îi aparține în totalitate și că nu există presiuni politice sau probleme la nivelul primăriei care să fi determinat retragerea sa.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre demisie psd