Și-a dat demisia! Un primar PSD, mesaj tranșant după ce a renunțat la funcție: „Nu abandonez, nu fug, nu mă împinge nimeni”

Mihai Feodorof, primarul PSD al comunei Limanu, de care aparțin și localitățile Vama Veche și 2 Mai, și-a depus demisia la aproximativ un an și cinci luni de la câștigarea alegerilor locale parțiale. Edilul susține că stresul și responsabilitățile acumulate în cei zece ani petrecuți în administrația locală i-au afectat sănătatea și viața de familie. Acesta a explicat că decizia îi aparține în totalitate și că nu există presiuni politice sau probleme la nivelul primăriei care să fi determinat retragerea sa.
Înainte să ajungă primar, Mihai Feodorof a ocupat timp de aproape nouă ani funcția de viceprimar, lucrând alături de Daniel Gheorghe Georgescu, actual deputat și președinte al PSD Constanța. După plecarea acestuia în Parlament, Feodorof a preluat atribuțiile de primar, iar în mai 2025 a câștigat alegerile locale parțiale organizate pentru ocuparea funcției rămase vacante. Acum, conducerea comunei urmează să fie asigurată interimar de viceprimarul Adriana Alecsoiu, tot din partea PSD.
De ce și-a dat demisia primarul din Limanu. Mihai Feodorof invocă probleme de sănătate
În mesajul publicat pe Facebook, Mihai Feodorof a explicat că, în ultimii ani, a amânat în repetate rânduri timpul pe care ar fi trebuit să îl acorde familiei și propriei sănătăți. Acesta susține că responsabilitățile din administrație s-au acumulat, iar programul de lucru i-a afectat treptat viața personală. Edilul a povestit că obișnuia să își promită că va lua o pauză după finalizarea proiectelor, însă de fiecare dată apăreau alte probleme care trebuiau rezolvate.
Primarul a mai explicat că persoanele apropiate l-au sfătuit să reducă ritmul de lucru, iar săptămânile petrecute în concediu i-au oferit timpul necesar pentru a se gândi la viitorul său. Acesta spune că a ajuns în situația de a alege între continuarea activității administrative și grija pentru propria sănătate și familie, după aproximativ zece ani de muncă în cadrul Primăriei Limanu.
Mihai Feodorof nu a oferit detalii despre problemele medicale cu care se confruntă, însă a insistat că hotărârea de a demisiona nu are legătură cu eventuale conflicte din primărie sau cu presiuni venite din partea colegilor de partid. Acesta a precizat că echipa administrativă și cea politică sunt unite și că a luat decizia după ce a analizat situația în timpul concediului de odihnă.
Cine va conduce Primăria Limanu după plecarea lui Mihai Feodorof
Conducerea interimară a comunei Limanu urmează să fie preluată de viceprimarul Adriana Alecsoiu, membră PSD. Aceasta a declarat pentru presa locală că vestea demisiei a bulversat-o și că urmează să discute cu secretarul general al comunei despre procedurile administrative care trebuie parcurse. În prima reacție după anunțul lui Mihai Feodorof, viceprimarul a transmis un mesaj scurt: „Comunitatea este cea mai importantă!”.
Președintele PSD Constanța, deputatul Daniel Gheorghe Georgescu, a anunțat că organizația județeană o va susține pe Adriana Alecsoiu pentru preluarea interimatului și continuarea proiectelor începute. Acesta a transmis că respectă hotărârea lui Feodorof și că se va implica în sprijinirea administrației locale. Înainte ca demisia să fie anunțată oficial, Georgescu declarase că primarul se afla în concediu de odihnă și că, la ultima lor întâlnire, starea sa de sănătate nu era prea bună.
În mesajul prin care și-a anunțat retragerea, Mihai Feodorof a susținut că lasă în urmă proiecte cu finanțări deja asigurate sau aflate în curs de obținere, precum și o echipă care poate continua activitatea primăriei. Acesta le-a mulțumit locuitorilor comunei, colegilor din administrație și fostului primar Daniel Gheorghe Georgescu pentru colaborarea din ultimii ani. Totodată, a precizat că va rămâne alături de comunitate și va oferi sprijin în măsura în care va putea.
Demisia primarului ajunge la Prefectura Constanța. Ce se întâmplă cu mandatul
Demisia lui Mihai Feodorof urmează să fie adusă la cunoștința Consiliului Local Limanu în cadrul unei ședințe extraordinare programate marți, 20 octombrie. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a explicat că secretarul general al comunei trebuie să informeze consilierii locali despre decizia edilului, după care documentele necesare vor fi transmise Instituției Prefectului pentru constatarea încetării mandatului.