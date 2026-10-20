Presa internațională, cu ochii pe noul Guvern al României. Ce scriu marile instituții media despre șansele lui Luca Niculescu
Guvernul Luca Niculescu. Foto: Inquam
Învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu a atras atenția mai multor publicații și agenții internaționale, printre care Le Figaro, Reuters, Associated Press, EFE și El País.
Relatările apărute marți evidențiază încheierea unei perioade de aproape șase luni de blocaj politic, dar subliniază că formarea noului Executiv nu garantează și stabilitatea acestuia pe termen lung.
Presa străină pune accentul pe dificultățile economice pe care va trebui să le gestioneze premierul, în special reducerea deficitului bugetar și adoptarea bugetului pentru 2027. În același timp, sprijinul politic de care beneficiază Cabinetul ar putea fi reevaluat în următoarele luni, ceea ce lasă deschisă întrebarea privind durata sa de funcționare.
Le Figaro vede un guvern proeuropean după luni de blocaj politic
Publicația franceză Le Figaro, într-un articol realizat împreună cu Agenția France-Presse (AFP), relatează că Parlamentul României a aprobat Guvernul condus de Luca Niculescu, punând capăt mai multor luni de impas politic.
Potrivit publicației, premierul desemnat, în vârstă de 55 de ani, a obținut 280 de voturi, depășind cu mult pragul de 233 necesar pentru învestire. Niculescu a fost al patrulea candidat desemnat să formeze un Guvern după căderea fostei coaliții, în luna mai.
Noul Cabinet reunește miniștri proveniți din Partidul Social Democrat și tehnocrați și beneficiază de sprijinul mai multor formațiuni proeuropene, notează publicația franceză.
Le Figaro atrage însă atenția că acordul politic care a făcut posibilă învestirea ar putea fi fragil. PSD a anunțat că va reevalua situația peste șase luni, în timp ce liberalii și-au asumat, deocamdată, susținerea Guvernului pentru adoptarea bugetului pe 2027.
Tot în relatarea AFP este citat analistul politic Sergiu Mișcoiu, care avertizează că între miniștrii social-democrați și tehnocrați ar putea apărea noi tensiuni în perioada următoare.
Reuters avertizează asupra presiunilor economice și a bugetului pentru 2027
Agenția Reuters prezintă învestirea noului Guvern drept un pas important pentru depășirea blocajului politic, dar evidențiază dificultățile economice care îl așteaptă pe Luca Niculescu.
Una dintre principalele provocări este reducerea deficitului bugetar, România confruntându-se cu unul dintre cele mai ridicate niveluri ale acestuia din Uniunea Europeană. În acest context, adoptarea bugetului pentru 2027 va avea un rol esențial în continuarea corecției fiscale.
Reuters arată că eșecul adoptării bugetului ar putea exercita presiuni suplimentare asupra ratingului de țară și asupra încrederii investitorilor. Prin urmare, capacitatea noului premier de a obține sprijin parlamentar pentru măsurile economice va conta atât pentru stabilitatea Guvernului, cât și pentru credibilitatea financiară a României.
Agenția amintește și că PSD intenționează să reevalueze sprijinul acordat Executivului după șase luni. Durata de viață a Cabinetului va depinde, astfel, de capacitatea lui Niculescu de a menține susținerea partidelor parlamentare.
Associated Press subliniază că încheierea blocajului nu garantează stabilitatea
Associated Press relatează că parlamentarii români au aprobat un guvern minoritar condus de Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, după aproximativ șase luni de blocaj politic.
Agenția americană evidențiază presiunile economice cu care se confruntă noul Executiv, în special deficitul bugetar ridicat. În același timp, subliniază caracterul temporar al sprijinului politic, în condițiile în care partidele încearcă să ajungă la înțelegeri care să asigure o susținere mai îndelungată.
Învestirea reprezintă, așadar, un pas spre deblocarea situației politice, însă provocările economice și incertitudinea privind susținerea parlamentară continuă să cântărească asupra perspectivelor noului Guvern.
EFE și El País pun accentul pe stabilizarea României
Agenția spaniolă EFE subliniază că învestirea lui Luca Niculescu pune capăt unei crize instituționale care a durat aproape șase luni. Noul Guvern a primit 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, într-un Parlament cu 464 de membri.
Cotidianul El País insistă, la rândul său, asupra necesității reducerii deficitului public, a respectării angajamentelor europene și a recâștigării încrederii piețelor financiare.
Publicația evidențiază faptul că sprijinul parlamentar de care dispune noul Executiv nu este necondiționat. Capacitatea premierului de a obține adoptarea bugetului pentru 2027 și de a pune în aplicare reformele fiscale va fi esențială pentru evoluția Guvernului.
Ieșirea din criza politică, primul pas pentru noul Executiv
Relatările publicate marți de presa internațională au un punct comun: învestirea Guvernului Niculescu încheie o perioadă îndelungată de blocaj politic, dar nu elimină incertitudinile privind stabilitatea României.
Reducerea deficitului bugetar, adoptarea bugetului pentru 2027 și menținerea sprijinului parlamentar se numără printre principalele provocări ale noului Cabinet. Modul în care premierul va gestiona aceste probleme va conta atât pentru continuitatea Guvernului, cât și pentru încrederea investitorilor și a partenerilor europeni.
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