Oana Gheorghiu și-a anunțat plecarea din Guvern: „Am găsit oameni care chiar vor să schimbe lucrurile”

Publicat 20 oct. 2026, 19:00 Actualizat 20 oct. 2026, 19:08

Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a anunțat marți plecarea din Guvern, odată cu încheierea mandatului cabinetului condus de Ilie Bolojan. Gheorghiu a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care vorbește despre reformele începute, blocajele întâlnite în administrație și motivele pentru care pleacă „cu speranță”, în ciuda dificultăților întâmpinate.

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