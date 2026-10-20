Oana Gheorghiu și-a anunțat plecarea din Guvern: „Am găsit oameni care chiar vor să schimbe lucrurile”

Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a anunțat marți plecarea din Guvern, odată cu încheierea mandatului cabinetului condus de Ilie Bolojan. Gheorghiu a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care vorbește despre reformele începute, blocajele întâlnite în administrație și motivele pentru care pleacă „cu speranță”, în ciuda dificultăților întâmpinate.
În ultima zi a mandatului său de viceprim-ministru, Oana Gheorghiu a transmis un mesaj de bilanț în care a vorbit despre provocările și lecțiile învățate în perioada petrecută în Executiv.
„Astăzi este ultima mea zi ca viceprim-ministru al României. A fost o onoare să îmi servesc țara în această calitate și a fost, cu siguranță, una dintre cele mai intense experiențe din viața mea”, a scris aceasta.
Fostul vicepremier a precizat că a intrat în Guvern cu dorința de a schimba lucrurile și că pleacă păstrând aceeași convingere, însă cu o imagine mai clară asupra obstacolelor care încetinesc reformele.
„Ne-am lovit de blocaje și de interese politice”
În mesajul său, Oana Gheorghiu recunoaște că unele dintre reformele începute nu au putut fi finalizate și vorbește deschis despre dificultățile întâlnite în administrație.
„Am avut reușite și eșecuri. Am început reforme pe care nu am apucat să le ducem până la capăt. Ne-am lovit de blocaje, de interese politice și de oameni care au făcut tot posibilul să păstreze lucrurile așa cum sunt”, a transmis aceasta.
Fostul vicepremier a adăugat că au existat și momente de frustrare, în care și-ar fi dorit ca schimbările să fie implementate mai rapid.
Mesaj de mulțumire pentru echipă și pentru Ilie Bolojan
Totodată, ea i-a mulțumit fostului premier interimar Ilie Bolojan pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a face parte din Executiv.
„Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru încredere și pentru ocazia de a lucra alături de el. Cred în continuare în reformele pe care le-am început împreună”, a scris fostul viceprim-ministru.
Mesajul Oanei Gheorghiu vine în ziua învestirii Guvernului condus de Luca Niculescu, care preia oficial conducerea Executivului după încheierea mandatului Cabinetului Ilie Bolojan.