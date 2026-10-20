Ninel Peia a adus agheasmă, tămâie și busuioc în Parlament. Senatorul, decis să alunge „duhurile negre, useriste și bolojeniste”

Publicat 20 oct. 2026, 16:25 Actualizat 20 oct. 2026, 16:29

Senatorul Ninel Peia a apărut marți, 20 octombrie, pe holurile Parlamentului cu agheasmă, tămâie și busuioc, pregătite, potrivit propriilor declarații, pentru premierul desemnat Luca Niculescu.

Distribuie articolul