Ninel Peia a adus agheasmă, tămâie și busuioc în Parlament. Senatorul, decis să alunge „duhurile negre, useriste și bolojeniste”

Senatorul Ninel Peia a apărut marți, 20 octombrie, pe holurile Parlamentului cu agheasmă, tămâie și busuioc, pregătite, potrivit propriilor declarații, pentru premierul desemnat Luca Niculescu.
Parlamentarul vrea ca viitorul șef al Guvernului să folosească aceste obiecte pentru a îndepărta ceea ce el a numit „duhurile negre, useriste și bolojeniste” din Palatul Victoria.
Gestul a avut loc chiar în ziua în care parlamentarii urmează să voteze învestirea noului Guvern. Întrebat de jurnaliști despre obiectele pe care le avea asupra sa, Ninel Peia a început să le prezinte, explicând ulterior și motivul pentru care le-a adus în Parlament.
Ce obiecte a adus Ninel Peia în Parlament
Senatorul a fost abordat de jurnaliști pe holurile Parlamentului, care au vrut să afle ce reprezintă obiectele cu care acesta venise în ziua votului pentru învestirea Guvernului Niculescu.
Ninel Peia le-a prezentat pe rând, menționând busuiocul și tămâia pe care le avea la el. „Avem busuioc. Avem și tămâie. Avem și busuioc verde”, a spus senatorul.
Mesajul senatorului pentru premierul desemnat Luca Niculescu
Întrebat de ce a adus agheasmă, tămâie și busuioc în Parlament, Ninel Peia a explicat că intenționează să i le ofere lui Luca Niculescu, pentru ca acesta să le folosească după ce va ajunge la conducerea Guvernului.
Senatorul a precizat că obiectele ar trebui folosite pentru a alunga din Palatul Victoria ceea ce a descris drept „duhurile negre, useriste și bolojeniste”.
„Să dea cu agheasmă, să aprindă tămâie, să alunge duhurile negre, useriste și bolojeniste din Palatul Victoria”, a declarat Ninel Peia.