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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan și-a remaniat echipa după instalarea guvernului Luca Niculescu. Un consilier prezidențial pleacă pe post de ministru

Nicușor Dan, președintele României (Inquam Photos)

Nicușor Dan, președintele României (Inquam Photos)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat20 oct. 2026, 18:47
Actualizat20 oct. 2026, 18:49

Președintele Nicușor Dan operează primele schimbări importante în echipa sa de la Palatul Cotroceni după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Odată cu transferul unui consilier prezidențial în Executiv, șeful statului a semnat mai multe decrete care vizează atât Administrația Prezidențială, cât și reprezentarea României la NATO. Schimbările vin chiar în ziua în care noul Cabinet a primit votul de încredere al Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan a semnat marți o serie de decrete care redesenează echipa de la Palatul Cotroceni, pe fondul instalării Guvernului Luca Niculescu.

Cea mai importantă modificare îl privește pe Sorin Costreie, consilier prezidențial responsabil de Departamentul Educație și Cercetare, care părăsește Administrația Prezidențială pentru a prelua portofoliul Educației și Cercetării în noul Executiv.

În paralel cu plecarea lui Sorin Costreie, Nicușor Dan a semnat și decretul de numire pe postul vacant de consilier prezidențial a lui Cornel Olendraru.

Tot marți, șeful statului a semnat decretul de rechemare a lui Sebastian-Dănuț Neculăescu din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la NATO.

Diplomatul urmează să preia conducerea Ministerului Afacerilor Externe în Guvernul Luca Niculescu, ceea ce determină una dintre cele mai importante schimbări din arhitectura diplomatică a statului român.

Până în prezent, Administrația Prezidențială nu a anunțat cine va ocupa postul de reprezentant permanent al României la Alianța Nord-Atlantică.

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