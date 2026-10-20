Nicușor Dan și-a remaniat echipa după instalarea guvernului Luca Niculescu. Un consilier prezidențial pleacă pe post de ministru

Publicat 20 oct. 2026, 18:47 Actualizat 20 oct. 2026, 18:49

Președintele Nicușor Dan operează primele schimbări importante în echipa sa de la Palatul Cotroceni după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Odată cu transferul unui consilier prezidențial în Executiv, șeful statului a semnat mai multe decrete care vizează atât Administrația Prezidențială, cât și reprezentarea României la NATO. Schimbările vin chiar în ziua în care noul Cabinet a primit votul de încredere al Parlamentului.

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