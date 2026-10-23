Nicușor Dan: „Rusia încearcă să provoace țările europene”. Ce măsuri ia România în fața amenințărilor cu drone

Președintele Nicușor Dan afirmă că Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina și să provoace statele europene, însă România urmărește să evite escaladarea. Într-un interviu acordat Bloomberg, șeful statului a vorbit despre apărarea împotriva dronelor, sprijinul solicitat aliaților NATO și perspectivele negocierilor de pace.
Nicușor Dan: „Vrem să rămânem calmi și să doborâm dronele”
În interviul difuzat joi, 22 octombrie, în emisiunea „Balance of Power”, președintele a declarat că răspunsul României la amenințările de securitate trebuie să combine calmul cu măsurile de apărare a teritoriului.
„Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte țări europene. Noi nu vrem să escaladăm. Vrem să rămânem calmi și să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebat cum poate România să răspundă acestor provocări fără să ajungă la o confruntare directă cu Rusia, șeful statului a indicat atât achizițiile de echipamente, cât și ajutorul cerut partenerilor.
România a solicitat echipamente temporare de la aliații NATO
Potrivit președintelui, România a comandat capabilități prin programul european SAFE. Până când acestea vor intra în dotare, autoritățile au solicitat aliaților echipamente care să acopere temporar necesarul de apărare.
Nicușor Dan a precizat că solicitarea a fost reiterată la o reuniune NATO desfășurată în săptămâna precedentă și că România a obținut sprijin.
Președintele a făcut, totodată, o distincție între incidentele înregistrate anterior în apropierea Dunării și situația actuală din Marea Neagră. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, a explicat el, dronele ajunse pe teritoriul românesc puteau fi considerate consecințe accidentale ale atacurilor asupra porturilor ucrainene.
În schimb, în evaluarea sa, lovirea unei nave în Marea Neagră indică o acțiune îndreptată împotriva acelei ținte, având în vedere întinderea spațiului maritim.
Ce spune Nicușor Dan despre negocierile pentru încheierea războiului
Referindu-se la perspectivele unui acord de pace, Nicușor Dan a subliniat că Ucraina trebuie să participe la negocieri. El s-a arătat însă sceptic în privința disponibilității actuale a Rusiei de a pune capăt conflictului.
Șeful statului a afirmat că președintele american Donald Trump dorește încheierea războiului, dar a atras atenția că un acord nu poate fi obținut fără acceptul ambelor părți.
România nu ia în calcul renegocierea sau încheierea contractului cu Starlink
În același interviu, președintele a fost întrebat dacă România ar putea renegocia sau încheia contractul cu Starlink, în contextul controverselor privind întreruperea ori limitarea accesului Ucrainei la serviciul de internet prin satelit.
Nicușor Dan a exclus această variantă, precizând că acordul dintre România și compania lui Elon Musk este respectat de ambele părți.