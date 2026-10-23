Nicușor Dan: „Rusia încearcă să provoace țările europene”. Ce măsuri ia România în fața amenințărilor cu drone

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 10:14

Președintele Nicușor Dan afirmă că Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina și să provoace statele europene, însă România urmărește să evite escaladarea. Într-un interviu acordat Bloomberg, șeful statului a vorbit despre apărarea împotriva dronelor, sprijinul solicitat aliaților NATO și perspectivele negocierilor de pace.

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