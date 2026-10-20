Nicușor Dan participă la Forumul privind Statul de Drept. Președinta Comisiei de la Veneția, prezentă la eveniment

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 10:18

Președintele României, Nicușor Dan, participă marți la Forumul privind Statul de Drept, eveniment ce reunește oficiali ai Comisiei de la Veneția, reprezentanți ai instituțiilor române și experți în domeniul juridic. Dezbaterile vizează independența justiției, consolidarea statului de drept și protejarea integrității proceselor electorale.

Distribuie articolul