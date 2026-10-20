Nicușor Dan participă la Forumul privind Statul de Drept. Președinta Comisiei de la Veneția, prezentă la eveniment

Președintele României, Nicușor Dan, participă marți la Forumul privind Statul de Drept, eveniment ce reunește oficiali ai Comisiei de la Veneția, reprezentanți ai instituțiilor române și experți în domeniul juridic. Dezbaterile vizează independența justiției, consolidarea statului de drept și protejarea integrității proceselor electorale.
Nicușor Dan, la Forumul privind Statul de Drept
Cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept are loc marți și miercuri, la București, în prezența președintei Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, Marta Cartabia.
Evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, magistrați, specialiști în drept, cadre universitare, membri ai societății civile și reprezentanți ai autorităților publice. Discuțiile urmăresc să identifice soluții pentru provocările actuale privind respectarea statului de drept.
Conferința se desfășoară anual și are la bază Raportul Comisiei Europene privind statul de drept, cu accent pe aplicarea concluziilor și recomandărilor formulate în document.
Ediția din 2026 aduce în discuție și standardele europene incluse în Lista de verificare actualizată privind statul de drept, elaborată de Comisia de la Veneția, potrivit organizatorilor.