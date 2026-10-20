Nicușor Dan, mesaj înaintea votului pentru Guvernul Niculescu: „România are companii competitive în ciuda statului”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 14:19

Nicușor Dan a declarat, la conferința „Bucharest Cybersecurity Conference 2026”, că România are un avantaj competitiv în domeniul securității cibernetice, datorită tradiției în pregătirea specialiștilor și companiilor competitive dezvoltate în mediul privat. El a subliniat însă că valorificarea acestui potențial depinde de colaborarea dintre stat și companii, un domeniu în care, în opinia sa, rezultatele de până acum au fost limitate.

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