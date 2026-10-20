Nicușor Dan, mesaj înaintea votului pentru Guvernul Niculescu: „România are companii competitive în ciuda statului”

Nicușor Dan a declarat, la conferința „Bucharest Cybersecurity Conference 2026”, că România are un avantaj competitiv în domeniul securității cibernetice, datorită tradiției în pregătirea specialiștilor și companiilor competitive dezvoltate în mediul privat. El a subliniat însă că valorificarea acestui potențial depinde de colaborarea dintre stat și companii, un domeniu în care, în opinia sa, rezultatele de până acum au fost limitate.
Nicușor Dan: România are companii competitive în securitatea cibernetică
În mesajul său, Nicușor Dan a prezentat securitatea cibernetică drept unul dintre domeniile în care economia românească poate fi competitivă. El a pus acest avantaj pe seama pregătirii specialiștilor și a dezvoltării sectorului privat, despre care a afirmat că s-a produs, de multe ori, „în ciuda statului”.
„România are un avantaj competitiv, este una dintre zonele în care economia românească poate să fie competitivă, pentru că se întâmplă să avem o școală cu oarecare tradiție în zona aceasta, pentru că de multe ori, în ciuda statului, mediul privat s-a dezvoltat în această direcție și avem companii competitive”, a declarat Nicușor Dan.
El a făcut o paralelă cu sectorul securității și apărării, afirmând că și în domeniul securității cibernetice se deschide o piață în care România își poate valorifica atuurile.
Colaborarea dintre stat și mediul privat, principala provocare
Nicușor Dan a atras atenția că existența unor companii competitive nu este suficientă fără o colaborare funcțională între mediul privat și instituțiile publice. El a criticat direct rezultatele de până acum ale acestei relații.
„Întrebarea fundamentală pentru această zonă economică, ca pentru multe altele, este dacă statul și privatul vor reuși să colaboreze. Pentru că n-a prea reușit, ca să spunem foarte pe șleau. Să încercăm să facem lucrul ăsta”, a afirmat acesta.
În acest context, Nicușor Dan a subliniat importanța unor evenimente care reunesc reprezentanți ai companiilor și ai statului. Potrivit mesajului său, astfel de întâlniri pot facilita parteneriate și pot deschide perspective de colaborare pentru dezvoltarea unor companii și instituții cu relevanță la nivel global.
Administrația Prezidențială, disponibilă să sprijine cooperarea
Nicușor Dan a transmis că Administrația Prezidențială este disponibilă să susțină apropierea dintre instituțiile publice și mediul privat în acest domeniu.
„E bine că la tipul acesta de interacțiuni sunt companii și sunt reprezentanți ai statului și, în măsura în care administrația prezidențială poate să sprijine acest efort de coagulare de energii, noi suntem aici”, a spus el.