Nicușor Dan convoacă CSAT. Incidentele de la Marea Neagră, pe agenda ședinței de la Cotroceni

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 oct. 2026, 10:44

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru joi, 22 octombrie 2026, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda reuniunii se află implicațiile de securitate ale incidentelor produse în zona Mării Negre și măsurile necesare pentru consolidarea capacității de reacție a României.

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