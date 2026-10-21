Nicușor Dan convoacă CSAT. Incidentele de la Marea Neagră, pe agenda ședinței de la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru joi, 22 octombrie 2026, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda reuniunii se află implicațiile de securitate ale incidentelor produse în zona Mării Negre și măsurile necesare pentru consolidarea capacității de reacție a României.
Potrivit anunțului de la Administrația Prezidențială, membrii CSAT vor evalua modalitățile prin care pot fi protejate mai eficient apele teritoriale ale țării și infrastructura critică maritimă, în contextul provocărilor de securitate din regiune.
Discuțiile vor viza identificarea măsurilor necesare pentru întărirea capacității de răspuns la eventuale amenințări și pentru protejarea obiectivelor strategice aflate în zona maritimă a României. Marea Neagră reprezintă o zonă importantă pentru securitatea națională, iar evoluțiile din regiune impun monitorizarea atentă a riscurilor și coordonarea instituțiilor responsabile.
Pe lângă subiectele legate de securitatea maritimă, membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării vor analiza și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.
Ședința are loc la Palatul Cotroceni și este programată pentru joi, 22 octombrie, începând cu ora 18:00. Alte detalii privind concluziile reuniunii sau eventualele decizii adoptate nu au fost precizate în informațiile disponibile.