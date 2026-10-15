Marius Lulea, despre datoria de un miliard de euro către magistrați: ”Românii vor plăti prin inflație”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 oct. 2026, 18:07

Marius Lulea, președinte fondator AUR, a declarat joi, în direct la Realitatea Plus, că plata datoriei de aproximativ un miliard de euro către magistrați ar putea pune presiune asupra bugetului de stat, criticând totodată amânarea acestor obligații de la un guvern la altul. Președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice a avertizat că, în opinia sa, românii ar putea suporta costurile prin inflație, acuzând clasa politică de promisiuni electorale nesustenabile. De asemenea, acesta a subliniat că indexarea pensiilor în funcție de inflație este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor.

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