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Politica· 1 min citire

Marius Lulea, despre datoria de un miliard de euro către magistrați: ”Românii vor plăti prin inflație”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 oct. 2026, 18:07

Marius Lulea, președinte fondator AUR, a declarat joi, în direct la Realitatea Plus, că plata datoriei de aproximativ un miliard de euro către magistrați ar putea pune presiune asupra bugetului de stat, criticând totodată amânarea acestor obligații de la un guvern la altul. Președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice a avertizat că, în opinia sa, românii ar putea suporta costurile prin inflație, acuzând clasa politică de promisiuni electorale nesustenabile. De asemenea, acesta a subliniat că indexarea pensiilor în funcție de inflație este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor.

Marius Lulea: Românii vor plăti prin inflație dezmățul clasei politice

Este foarte simplu: prin inflație. Se vor ruga de cei de la BNR să le pună la dispoziție, prin intermediul băncilor comerciale, vor mima o emitere de titluri de stat, ca să poată cumpăra acești bani. Deci asta înseamnă că politicienii pot să facă promisiuni, să antameze cheltuieli mai mari decât posibilitățile, mai ales atunci când se află în campanie electorală, sperând că după campanie mai taie din ele. Iată că nu au putut tăia, au promis ce nu aveau, iar astăzi cei care vor plăti nota de plată nu sunt politicienii, ci vor fi românii

— a declarat Marius Lulea, la Realitatea PLUS.

Potrivit lui ”fiecare pensionar, fiecare salariat, fiecare antreprenor, prin inflație va trebui să plătească acest dezmăț, ca să spun așa, al clasei politice”.

Întrebat dacă indexarea pensiilor cu 5%, 7% sau 10% este pusă în pericol de plata datoriei către magistrați, Marius Lulea a răspuns: ”Trebuie să înțelegem că valoarea de 1 miliard de euro, am înțeles echivalent, sunt vreo 5 miliarde de lei, nu reprezintă totuși o sumă atât de ridicată. Este ridicată, e adevărat, dar totuși când privim ansamblul economiei naționale cu un PIB de peste 300 de miliarde de euro, aproape 400 de miliarde de euro, nu reprezintă o cifră care să ridice o problemă majoră”.

Marius Lulea: Fiecare guvern a încercat să amâne aceste obligații pentru viitorul guvern

Mai mult, președintele fondator al AUR a subliniat că plata acestor obligații a fost amânată de la un guvern la altul și a criticatlipsa de responsabilitate a premierilor.

Este foarte simplu, pentru că fiecare guvern a încercat să amâne aceste obligații pentru viitorul guvern. Fiecare premier spune: Am să stau acolo 6 luni, 12 luni, haideți, încercați să amânați această problemă, vine din trecut, plasați-o în viitor, înseamnă iresponsabilitate. Înseamnă că nimeni din statul român nu este capabil să ia decizii. Sigur, fiecare va pretexta, am auzit și pretexte: nu puteam să luăm măsuri pentru că trebuia să se finalizeze procesul. Nu. Legea există, cine a dat legea, chiar dacă ea a fost dată greșit, va trebui să fie respectată

— a mai spus președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice.

Marius Lulea: Nu este un privilegiu ca pensionarii să aibă o pensie indexată cu inflația

Cât despre indexarea pensiilor, Marius Lulea a spus că aceasta nu reprezintă un privilegiu, ci o necesitate pentru protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor.

Nu este un privilegiu ca pensionarii să aibă o pensie indexată cu inflația. Inflația este o taxă ascunsă. Este o taxă care vizează întreaga populație a țării, vizează și antreprenorii, și salariații, și dacă lucrezi în privat, și dacă lucrezi la stat. Pe de altă parte este normal ca pensionarii care au venituri mici, nu cei care au pensii mari, care nu se bazează pe contributivitate, să nu fie afectați de aceste nereguli create de către clasa politică. Și atunci legea prevede în clar că trebuie pensiile indexate cu inflația, astfel încât valoarea reală să nu scadă, pentru că, iată, inflația din 2021 până astăzi, cumulată, depășește 50%. Cred că este undeva la 70%. Asta înseamnă că prețurile în ultimii 5 ani aproape că s-au dublat, asta înseamnă că puterea de cumpărare a pensionarilor s-a redus la jumătate. Și este firesc, ca în fiecare an. Dar ce fac politicienii? Și spun eu că este greșit. Timp de trei ani de zile nu se ia nicio măsură, nu se respectă legea, așa cum am văzut și în cazul magistraților. Eu vreau să vă spun că nu consider că în cazul de față magistrații sunt de vină, politicienii sunt de vină că au promis ce nu aveau, iar în cazul pensionarilor trei ani de zile nu se face nicio majorare sau sunt simbolice 2-3%, ca să mimeze câte ceva, și vine anul electoral. Se acumulează toată această perioadă și în anul electoral, în loc să dea 20%, se promit 40%. Noi nu putem promite ceea ce nu avem, pentru că tipărirea de bani nu înseamnă că vom mânca mai multă pâine. Tipărirea de bani fără producție nu va asigura cetățenilor un trai mai bun, ci doar o iluzie că pot să cumpere mai multe lucruri

— a conchis Marius Lulea.
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