Marius Lulea cere CSAT pe criza economică și violențele din școli: „Inamicul este mai puternic în interior decât din exterior”

Specialiștii, la o analiză rațională, prevăd un deficit calculat pentru anul acesta de aproape 10%. Asta înseamnă că la bugetul de stat, până la finalul acestui an, vor lipsi aproximativ 100 de miliarde de lei. Suma este una foarte mare, este o sumă colosală, iar acest lucru arată că măsurile care au fost luate în ultimii doi ani au fost catastrofale pentru economia României, pentru că ele nu au dus la o colectare mai bună sau la mai mulți bani la bugetul de stat. Ceea ce s-a făcut nu a dus decât la paralizarea întregii economii a țării.
În aceste condiții, cred că se impun măsuri rapide, urgente, privind relansarea economică. Iar aceste măsuri trebuie discutate într-un cadru profesionist, astfel încât pentru anul viitor să venim cu niște cifre reale, corecte, bune și cu o îmbunătățire a situației economice, nu doar pentru antreprenori, ci și pentru pensionari, salariați și pentru cei care lucrează în zona privată sau în zona publică.
Cred că securitatea economică a României și securitatea alimentară — iată, avem importuri anuale de aproximativ 15 miliarde de euro pe produse agroalimentare — toate aceste elemente trebuie să fie discutate, iar Guvernul, împreună cu celelalte instituții ale statului, trebuie să ia măsuri operative pentru salvarea țării. Căci astăzi, mai degrabă pot spune că inamicul este mai puternic din interior decât din exteriorul țării.
Deci, pe lângă această problemă de securitate la Marea Neagră — pentru că vedem ce se întâmplă la granița noastră de est —, ar trebui ședințe CSAT inclusiv pentru criza economică și pentru criza alimentară.
Cât despre violențele din școli — pentru că sunt două cazuri de violență extremă doar în trei zile —, vedeți dumneavoastră, cred că violența care apare în zona politică și violența care se vede în mediul online ajung în cele din urmă să afecteze copiii. Am cinci copii și văd cât de ușor sunt de influențat cu ajutorul acestor rețele de socializare. Nu cred că este permis ca în spațiul virtual, așa cum nu este permis nici în spațiul public real, să lăsăm să se desfășoare influențe negative, vocabular necorespunzător sau violență verbală și scrisă, pentru că copiii noștri absorb tot ceea ce văd în jur încă din primii ani de viață.
Tocmai de aceea, cred că astăzi, mai mult decât oricând, se impune o reglementare a modului în care copiii ar trebui să aibă acces pe rețelele de socializare. Problema a devenit atât de generalizată încât nu mai ține doar de un părinte sau altul, ci statul român trebuie să se asigure că nu doar în familie și la școală, ci și prin intermediul rețelelor de socializare copiii sunt învățați să aibă un comportament corect. Degeaba încearcă părinții dacă ei deschid un telefon și pe telefon văd violență. Degeaba încearcă școala dacă părinții de acasă nu se ocupă de educația copiilor.
Vorbim despre un ansamblu de care suntem cu toții responsabili, pentru că dacă un singur actor sau o singură influență este necorespunzătoare, atunci aceasta poate să afecteze viitorul unui copil. Nu putem să acuzăm un copil de 13, de 15 sau chiar de 20 de ani. Noi trebuie să ne uităm dacă societatea a făcut ceea ce trebuie astfel încât acel copil să nu comită fapte de violență sau să aibă un comportament necorespunzător.
Dincolo de securitatea dată de arme — securitatea fizică —, dincolo de securitatea economică și de prosperitate, trebuie să ne gândim și la securitatea socială, la securitatea educației pentru noile generații.