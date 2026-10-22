Marius Lulea cere CSAT pe criza economică și violențele din școli: „Inamicul este mai puternic în interior decât din exterior”

Publicat 22 oct. 2026, 17:22 Sursă Realitatea PLUS

Situație catastrofală în economia României, acuză Marius Lulea în exclusivitate la Realitatea Plus. Potrivit acestuia, masurile luate în ultimii ani au eșuat în a colecta mai mulți bani la buget, lăsând un gol estimat la 100 de miliarde de lei până la finalul anului. Soluția propusă: măsuri urgente de relansare economică și protejarea securității alimentare a țării.

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