Luis Lazarus: „De unde știe UE că războiul nu se va încheia până în 2028?”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 21:02

Uniunea Europeană se pregătește să dea încă 100 de miliarde de euro Ucrainei, a spus Luis Lazarus, la tribuna Parlamentului European. Totodată, europarlamentarul se întreabă dacă nu cumva Comisia Europeană știe că războiul va dura mai mulți ani, mai ales că banii urmează să ajungă la Zelenski începând din 2028.

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