Luca Niculescu, prima conferință de presă. Ce a spus despre noi taxe, pensii, deficit și măsurile sociale cerute de PSD

Premierul Luca Niculescu a susținut marți seară, 20 octombrie, prima conferință de presă după învestirea noului Guvern, anunțând că Executivul are numeroase probleme urgente de rezolvat după aproape șase luni de criză politică.
Printre prioritățile sale se numără rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor și măsurile necesare pentru sezonul rece.
Șeful Guvernului a vorbit și despre colaborarea cu Partidul Social Democrat, despre posibilitatea introducerii unor taxe noi, indexarea pensiilor și identificarea resurselor pentru măsurile sociale. Niculescu a evitat să ofere cifre definitive privind țintele fiscal-bugetare înainte de a avea o imagine mai clară asupra situației de la sfârșitul anului.
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern. Rectificarea bugetară și pregătirea pentru iarnă, printre priorități
În debutul conferinței de presă, premierul le-a mulțumit parlamentarilor care au votat învestirea Cabinetului și a prezentat principalele momente ale primei zile de mandat, de la ceremonia de la Palatul Cotroceni până la prima reuniune a Executivului.
Cum explică premierul colaborarea cu PSD după desemnarea de către Nicușor Dan
Întrebat cum se simte într-un Guvern alături de PSD, în condițiile în care a lucrat ca jurnalist în redacții cu orientare de dreapta și a fost desemnat de un președinte care și-a construit campania electorală pe lupta împotriva PSD, Luca Niculescu a spus că rezultatul guvernării este mai important decât sentimentele sale personale.
Premierul a explicat că președintele României i-a oferit mai multe variante pentru formarea Executivului, după ce trei tentative anterioare nu au avut succes.
Ce spune Luca Niculescu despre deficit, taxe noi și indexarea pensiilor
Premierul a fost întrebat dacă își poate asuma că nu va introduce taxe noi pentru a reduce deficitul bugetar cu un punct procentual în vederea adoptării bugetului pentru anul viitor. De asemenea, jurnaliștii au cerut precizări despre indexarea pensiilor și procentul acesteia.
Niculescu a subliniat că România trebuie să respecte angajamentele internaționale privind deficitul și a atras atenția asupra situației sensibile în care se află țara în relația cu agențiile de rating. El a mulțumit ministrului Finanțelor, Nazare, și reprezentanților Băncii Naționale pentru eforturile depuse pentru menținerea României în actuala categorie de rating.
De unde ar putea veni banii pentru măsurile sociale cerute de PSD
O altă întrebare adresată șefului Guvernului a vizat sursele de finanțare pentru măsurile sociale pe care PSD dorește să le introducă, în contextul discuțiilor despre rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul viitor.
Luca Niculescu a enumerat mai multe direcții de la care Executivul speră să obțină resurse suplimentare: îmbunătățirea colectării veniturilor, creșterea economică, majorarea investițiilor și folosirea mai eficientă a fondurilor europene.
Digitalizarea pentru combaterea evaziunii fiscale
Combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat se numără printre problemele pe care noul Guvern trebuie să le abordeze. Premierul Luca Niculescu a recunoscut gravitatea situației și a indicat digitalizarea drept una dintre soluțiile pe care mizează autoritățile, cu implicarea Ministerului Finanțelor și a ANAF.
Șeful Executivului a fost întrebat ce strategie va adopta pentru combaterea evaziunii fiscale și în cât timp ar putea apărea primele rezultate, în condițiile în care colectarea veniturilor bugetare a reprezentat o provocare și pentru administrația precedentă.
Ce se întâmplă cu demnitarii susținuți de PNL, USR și UDMR care și-au dat demisia
Luca Niculescu a fost întrebat și dacă demnitarii susținuți de PNL, USR și UDMR care și-au prezentat demisiile au rămas în funcții. Întrebarea a vizat inclusiv șefii de agenții și secretarii de stat.
Premierul a precizat că nu a analizat încă situația și că va oferi un răspuns după discuții mai aprofundate. El a explicat că, în prima zi de activitate, prioritățile au fost legate de buget, finanțe și rectificarea bugetară.