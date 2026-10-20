Luca Niculescu, prima conferință de presă. Ce a spus despre noi taxe, pensii, deficit și măsurile sociale cerute de PSD

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 oct. 2026, 21:31

Premierul Luca Niculescu a susținut marți seară, 20 octombrie, prima conferință de presă după învestirea noului Guvern, anunțând că Executivul are numeroase probleme urgente de rezolvat după aproape șase luni de criză politică.

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