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Politica· 3 min citire

Luca Niculescu, prima conferință de presă. Ce a spus despre noi taxe, pensii, deficit și măsurile sociale cerute de PSD

Luca Niculescu. Foto: Profimedia

Luca Niculescu. Foto: Profimedia

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 oct. 2026, 21:31

Premierul Luca Niculescu a susținut marți seară, 20 octombrie, prima conferință de presă după învestirea noului Guvern, anunțând că Executivul are numeroase probleme urgente de rezolvat după aproape șase luni de criză politică.

Printre prioritățile sale se numără rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor și măsurile necesare pentru sezonul rece.

Șeful Guvernului a vorbit și despre colaborarea cu Partidul Social Democrat, despre posibilitatea introducerii unor taxe noi, indexarea pensiilor și identificarea resurselor pentru măsurile sociale. Niculescu a evitat să ofere cifre definitive privind țintele fiscal-bugetare înainte de a avea o imagine mai clară asupra situației de la sfârșitul anului.

Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern. Rectificarea bugetară și pregătirea pentru iarnă, printre priorități

În debutul conferinței de presă, premierul le-a mulțumit parlamentarilor care au votat învestirea Cabinetului și a prezentat principalele momente ale primei zile de mandat, de la ceremonia de la Palatul Cotroceni până la prima reuniune a Executivului.

Vreau să le mulțumesc parlamentarilor pentru acest vot de investitură, care ne responsabilizează. Apoi a fost momentul solemn de la Cotroceni cu depunerea jurământului, pe care probabil că l-ați urmărit.

Am venit aici la guvern, am avut o întâlnire cu premierul Bolojan, căruia îi mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o și apoi am avut prima ședință de guvern.

A fost o ședință scurtă pentru organizarea activității guvernamentale în perioada imediat următoare. Ne vom întâlni des alături de miniștrii pe care i-ați văzut, unii dintre ei vin din Partidul Social Democrat, ceilalți sunt din zona independentă. Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm și trebuie să le rezolvăm urgent: rectificarea bugetară, bugetul, pregătirea pentru iarnă și apoi alte multe chestiuni pe care le avem de rezolvat, pentru că aproape șase luni de criză politică s-au adunat multe urgențe care pot fi rezolvate de un guvern cu puteri depline.

— a declarat Luca Niculescu.

Cum explică premierul colaborarea cu PSD după desemnarea de către Nicușor Dan

Întrebat cum se simte într-un Guvern alături de PSD, în condițiile în care a lucrat ca jurnalist în redacții cu orientare de dreapta și a fost desemnat de un președinte care și-a construit campania electorală pe lupta împotriva PSD, Luca Niculescu a spus că rezultatul guvernării este mai important decât sentimentele sale personale.

Premierul a explicat că președintele României i-a oferit mai multe variante pentru formarea Executivului, după ce trei tentative anterioare nu au avut succes.

Președintele României, când m-a desemnat pentru a forma, pentru a încerca să formez un guvern, după trei tentative care nu funcționaseră, mi-a lăsat o plajă largă de alegeri: guvern politic, guvern mixt sau un guvern tehnocrat. Contează mai puțin ce simt eu, contează rezultatul. Rezultatul este că, după șase luni de criză avem un guvern cu puteri depline.

Partidul Social Democrat este partidul care și-a asumat guvernarea, invitația a fost făcută și către alte partide, alte partide care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susținut investirea acestui guvern în Parlament și pentru aceasta vreau să le mulțumesc, pentru că ne permite să avem un guvern. După cum spuneam, sentimentele mele contează cel mai puțin, ceea ce contează este să avem un guvern care să funcționeze.

— a răspuns Luca Niculescu

Ce spune Luca Niculescu despre deficit, taxe noi și indexarea pensiilor

Premierul a fost întrebat dacă își poate asuma că nu va introduce taxe noi pentru a reduce deficitul bugetar cu un punct procentual în vederea adoptării bugetului pentru anul viitor. De asemenea, jurnaliștii au cerut precizări despre indexarea pensiilor și procentul acesteia.

Niculescu a subliniat că România trebuie să respecte angajamentele internaționale privind deficitul și a atras atenția asupra situației sensibile în care se află țara în relația cu agențiile de rating. El a mulțumit ministrului Finanțelor, Nazare, și reprezentanților Băncii Naționale pentru eforturile depuse pentru menținerea României în actuala categorie de rating.

Deficitul este ceva care trebuie să ne încadrăm. Face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat. Știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm. Am trecut de trei agenții de rating cu bine, dar foarte la limită, la mijlocul acestui an avem vizita lor din nou la începutul anului viitor și aici vreau să-i mulțumesc ministrului Finanțelor, Nazare, pentru efortul remarcabil pe care l-a făcut pentru ca România să rămână în această zonă. El, colegilor de la Banca Națională, de asemenea. Iar în ceea ce privește cifre exacte, sincer, vi le pot da după ce vedem ceva mai bine cum stăm cu încheierea acestui an din punct de vedere fiscal-bugetar.

În momentul de față, răspunsul este același: vedem cum stăm cu cifele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe. Noi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili în orice caz să fie protejați.

— a spus Luca Niculescu.

De unde ar putea veni banii pentru măsurile sociale cerute de PSD

O altă întrebare adresată șefului Guvernului a vizat sursele de finanțare pentru măsurile sociale pe care PSD dorește să le introducă, în contextul discuțiilor despre rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

Luca Niculescu a enumerat mai multe direcții de la care Executivul speră să obțină resurse suplimentare: îmbunătățirea colectării veniturilor, creșterea economică, majorarea investițiilor și folosirea mai eficientă a fondurilor europene.

Vom face tot ce putem pentru a găsi resurse în spațiul fiscal bugetar de care dispunem. Sunt câteva piste pe care le-am mai evocat: o colectare mai bună, deja ANAF-ul a început să colecteze mai bine, o creștere economică pe care sperăm să o avem anul viitor. Dacă vă uitați la prognoze, suntem de aproximativ 2%, și investiții, o creștere a investițiilor, plus o utilizare cât mai bună a fondurilor europene și aici împreună cu colegii de la MIPE, cu ministrul Ghigiu, vom vedea, vom acționa foarte repede în acest sens, probabil chiar săptămâna viitoare vom avea mai multe vești. Și evident, nu numai acum, aderarea României la OCDE va debloca fonduri de investiții care nu investesc decât în țările OCDE. Sper că acest lucru să se întâmple foarte curând.

— a declarat Luca Niculescu.

Digitalizarea pentru combaterea evaziunii fiscale

Combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat se numără printre problemele pe care noul Guvern trebuie să le abordeze. Premierul Luca Niculescu a recunoscut gravitatea situației și a indicat digitalizarea drept una dintre soluțiile pe care mizează autoritățile, cu implicarea Ministerului Finanțelor și a ANAF.

Șeful Executivului a fost întrebat ce strategie va adopta pentru combaterea evaziunii fiscale și în cât timp ar putea apărea primele rezultate, în condițiile în care colectarea veniturilor bugetare a reprezentat o provocare și pentru administrația precedentă.

Evaziunea fiscală este într-adevăr o problemă serioasă. Ați văzut că România este țara care are cel mai mare gap, cea mai mare diferență între TVA-ul pe care îl încasează și cel pe care ar trebui să îl încaseze. Veniturile fiscale sunt printre cele mai mici din Europa, deci este o problemă cu adevărat serioasă.

Digitalizarea este unul dintre răspunsuri. După cum ați văzut, avem un ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială și mă bazez mult pe competențele lui. A lucrat ani de zile la o firmă mare, privată. Nu o să-i dau acum numele, pentru că apoi cine știe ce se spune, că îi fac reclamă, dar este un om extrem de competent și contez foarte mult pe colaborarea dintre el, Ministerul Finanțelor și ANAF, pentru ca acest lucru să se realizeze începând chiar de anul viitor. Dar deja colectarea anul acesta a fost mai bună decât anul trecut, deci tendința este pozitivă

— a declarat Luca Niculescu

Ce se întâmplă cu demnitarii susținuți de PNL, USR și UDMR care și-au dat demisia

Luca Niculescu a fost întrebat și dacă demnitarii susținuți de PNL, USR și UDMR care și-au prezentat demisiile au rămas în funcții. Întrebarea a vizat inclusiv șefii de agenții și secretarii de stat.

Premierul a precizat că nu a analizat încă situația și că va oferi un răspuns după discuții mai aprofundate. El a explicat că, în prima zi de activitate, prioritățile au fost legate de buget, finanțe și rectificarea bugetară.

Este ceva la care încă n-am apucat să mă gândesc. O să vă răspund în curând. O să vă răspund după ce am avut discuții puțin mai aprofundate. Principalele chestiuni au fost cele legate de ceea ce am vorbit: buget, finanțe, rectificare. A fost, după cum ziceam, o zi foarte plină. Vor mai fi zile și vor mai fi întâlniri cu dumneavoastră, pentru că am intenția, ca fost jurnalist, să fiu cât se poate de transparent în relația cu dumneavoastră

— a spus Luca Niculescu
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