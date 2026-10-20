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Politica· 1 min citire
Luca Niculescu, în plenul Parlamentului: ”Pensiile vor fi indexate în 2027. Categoriile defavorizate vor fi sprijinite”
FOTO: Inquam Photos / George Călin
Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat marți, în plenul reunit al Parlamentului, că pensiile vor fi indexate în 2027, în funcție de posibilitățile bugetare și de respectarea obiectivelor de reducere a deficitului. Totodată, acesta a anunțat măsuri de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, familiile vulnerabile și gospodăriile afectate de creșterea costurilor la energie.
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