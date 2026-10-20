Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, în plenul Parlamentului: ”Pensiile vor fi indexate în 2027. Categoriile defavorizate vor fi sprijinite”

FOTO: Inquam Photos / George Călin

FOTO: Inquam Photos / George Călin

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 15:19

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat marți, în plenul reunit al Parlamentului, că pensiile vor fi indexate în 2027, în funcție de posibilitățile bugetare și de respectarea obiectivelor de reducere a deficitului. Totodată, acesta a anunțat măsuri de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, familiile vulnerabile și gospodăriile afectate de creșterea costurilor la energie.

Luca Niculescu: ”Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, în limitele traiectoriei deficitului”

Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligația să îi protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile prin care să fie refăcute veniturile reale. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, în limitele traiectoriei deficitului. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse, gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de un sprijin țintit

— a spus premierul desemnat.

Luca Niculescu a menționat că Executivul său va continua măsurile de consolidare a finanțelor publice și va respecta angajamentele privind reducerea deficitului bugetar.

Vom pune accent pe eficiența cheltuielilor, colectarea fiscală, combaterea marii evaziuni, eliminarea privilegiilor nejustificate, protejarea și atragerea investițiilor. Statul își va reduce mai întâi propriile cheltuieli și risipa care mai există în agenții și companii de stat, înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți. Nicio cheltuială permanentă nu va fi aprobată fără o sursă permanentă de finanțare și fără avizul Ministerului Finanțelor

— a mai spus acesta.

Luca Niculescu: ”Nu putem guverna doar de la o urgență la alta”

Mai mult, el a precizat că nu este importantă doar reducerea deficitului bugetar, ci și construirea unei economii capabile să producă în România ”mai multă valoare”, care să asigure plata unor salarii mai bune și un trai mai bun.

Începând de mâine, intrăm direct în urgențe, dacă primi votul de învestitură: rectificarea bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe anul viitor, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR. Sunt urgențe reale. Dar nu putem guverna doar de la o urgență la alta. Trebuie să pregătim și economia României pentru viitor, dincolo de urgențele prezentului. Și pentru asta, un lucru simplu: banii trebuie să ajungă acolo unde e nevoie

— a transmis Luca Niculescu.

Luca Niculescu: ”România traversează criză a modelului său de dezvoltare”

Totodată, Luca Niculescu a afirmat că modelul de dezvoltare economică bazat în ultimii ani pe consum, importuri și împrumuturi și-a atins limitele, subliniind că datoria publică nu poate înlocui creșterea productivității, iar fondurile europene nu pot compensa la nesfârșit lipsa investițiilor private.

România nu traversează doar o criză bugetară, ci și o criză a modelului său de dezvoltare. Este un model care a produs rezultate importante în trecut. România a recuperat o parte importantă din decalajele care o separau de economiile europene dezvoltate. România a atras investiții. Am cunoscut o îmbunătățire a nivelului de trai, dar care nu e valabilă pentru toată lumea și în toate locurile, dar ar fi nedrept să ignorăm aceste realizări. Dar, la fel, este nedrept să nu recunoaștem că acest model și-a atins limitele

— a conchis Luca Niculescu.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe