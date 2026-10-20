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Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor, avertisment dur în Parlament, la votul Guvernului Niculescu: „Criza socială bate la ușă”

Kelemen Hunor, liderul UDMR

Kelemen Hunor, liderul UDMR

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 15:34

Kelemen Hunor a lansat un avertisment în Parlament, marți, 20 octombrie, în timpul dezbaterilor pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Liderul UDMR a anunțat că formațiunea sa va vota noul Executiv, chiar dacă acesta nu va beneficia de o majoritate parlamentară stabilă. Totodată, acesta a atras atenția că încheierea crizei guvernamentale nu va rezolva problemele economice, bugetare și sociale ale României, iar scumpirea combustibililor continuă să pună presiune asupra populației și companiilor.

În discursul susținut în fața parlamentarilor, Kelemen Hunor a explicat că votul acordat Guvernului Niculescu vine din necesitatea de a pune capăt crizei politice care durează din luna mai. Liderul UDMR a precizat că noul Cabinet va fi unul monocolor, fără o majoritate stabilă, iar sprijinul parlamentar oferit de formațiunea sa nu înseamnă că problemele țării vor dispărea odată cu învestirea Executivului. Acesta a enumerat criza bugetară, dificultățile economice, tensiunile sociale și neîncrederea în instituțiile statului.

Astăzi vom vota un guvern printr-o majoritate conjuncturală, printr-o majoritate de necesitate, dar responsabilă față de cetățeni și față de țară. Vom pune capăt unei crize guvernamentale mult prea lungi și cu consecințe care ne vor urmări mult timp de aici înainte. Vom vota un guvern monocolor și fără o majoritate stabilă, condus de domnul Luca Niculescu. Suntem conștienți, și sper că și guvernul este conștient, că prin acest vot de învestire doar criza guvernamentală declanșată în luna mai ia sfârșit.

Celelalte crize rămân. Rămâne criza bugetară, nu scăpăm de criza economică, criza socială bate la ușă, neîncrederea în instituțiile fundamentale a atins cote uriașe, polarizarea societății este vizibilă și, între timp, criza combustibilului apasă greu pe fiecare om, pe fiecare societate comercială. Și toate aceste provocări necesită soluții. Oamenii așteaptă soluții de la noi, în primul rând de la guvern, dar, în ultimă instanță, de la toți cei care au beneficiat de votul de încredere al oamenilor în 2024.

— a declarat Kelemen Hunor.

UDMR votează Guvernul Niculescu, dar cere negocieri pentru fiecare proiect

Kelemen Hunor a vorbit și despre acordul politic încheiat între UDMR și premierul desemnat Luca Niculescu, prin care formațiunea se angajează să susțină instalarea noului Cabinet. Liderul Uniunii a explicat că documentul a fost semnat pentru a oferi sprijin Guvernului la începutul mandatului, dar și pentru protejarea comunității pe care o reprezintă. Acesta a precizat că dialogul politic va trebui să continue pentru fiecare proiect de lege, ordonanță sau măsură nouă propusă de Executiv.

UDMR a semnat un acord politic cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Am făcut acest acord din responsabilitate și din dorința de a oferi, la început de drum, un sprijin guvernului și o protecție comunității noastre. Dialogul însă va fi necesar în continuare pe fiecare proiect de lege, pe fiecare ordonanță și pe toate politicile publice noi.

Politica înseamnă compromisuri. Vremurile sunt tulburi și, dincolo de compromis, dacă nu se realizează, există un singur teritoriu: teritoriul haosului, teritoriul dezordinii, teritoriul dezastrului. România nu ar trebui să încerce nici măcar o zi de aventură dincolo de granițele dialogului politic.

— a mai declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor, mesaj pentru opoziție. Avertisment privind radicalizarea societății

În ultima parte a discursului, Kelemen Hunor a vorbit despre rolul partidelor care vor părăsi Executivul și vor intra în opoziție, dar care sunt dispuse să susțină punctual Guvernul Niculescu. Liderul UDMR a cerut construirea unei alternative politice diferite de cea reprezentată de AUR, bazată pe dialog și înțelegere, fără dezbinare și radicalism. Acesta a avertizat că atât noul Executiv, cât și formațiunile din opoziție au o responsabilitate în menținerea unui climat democratic.

Doamnelor și domnilor, cei care vom părăsi astăzi Executivul și vom intra în rândurile opoziției, dar oferind sprijin punctual Guvernului României, avem și vom avea o responsabilitate uriașă. Trebuie să arătăm că se poate și altfel. Trebuie să fim capabili să oferim o altă alternativă în comparație cu ceea ce a oferit partidul AUR.

O alternativă rațională și credibilă, o alternativă predictibilă și bazată pe înțelegere, și nu pe dezbinare, nu pe ură, nu pe excludere și nu pe un radicalism vecin cu violența și cu haosul. Este o provocare uriașă atât pentru guvernul condus de Luca Niculescu, dar și pentru opoziția democratică. Și poate este ultima șansă pentru o Românie democratică, pentru o Românie în care fiecare cetățean să se simtă în siguranță și să aibă speranța că ziua de mâine poate să fie mai bună decât ziua precedentă.

— a mai spus Kelemen Hunor.
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