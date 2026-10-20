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Politica· 2 min citire
Kelemen Hunor, avertisment dur în Parlament, la votul Guvernului Niculescu: „Criza socială bate la ușă”
Kelemen Hunor, liderul UDMR
Kelemen Hunor a lansat un avertisment în Parlament, marți, 20 octombrie, în timpul dezbaterilor pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Liderul UDMR a anunțat că formațiunea sa va vota noul Executiv, chiar dacă acesta nu va beneficia de o majoritate parlamentară stabilă. Totodată, acesta a atras atenția că încheierea crizei guvernamentale nu va rezolva problemele economice, bugetare și sociale ale României, iar scumpirea combustibililor continuă să pună presiune asupra populației și companiilor.
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