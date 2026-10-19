Guvernul Niculescu propune plata premiilor restante pentru David Popovici și alți sportivi până în decembrie 2026

Premiile restante pentru performanțele sportivilor români la competițiile internaționale ar urma să fie achitate cu prioritate până în decembrie 2026, potrivit programului de guvernare prezentat în textul furnizat. Măsura i-ar viza pe David Popovici și pe ceilalți sportivi care au de încasat recompense pentru rezultatele obținute. Plata rămâne însă condiționată de prevederile legale și de disponibilitățile bugetare.
Ce prevede programul privind plata premiilor restante
Documentul include, în capitolul dedicat sportului, un angajament privind achitarea sumelor restante pentru rezultatele internaționale. Termenul indicat este decembrie 2026, însă formularea nu reprezintă o garanție că toate plățile vor fi efectuate până atunci, întrucât acestea depind și de fondurile disponibile.
„Plătim cu prioritate, până în decembrie 2026, premiile restante pentru rezultatele internaționale, în limitele legii și ale disponibilităților bugetare”, se arată în fragmentul de program.
Printre sportivii menționați în materialul furnizat se numără campionul olimpic David Popovici, alături de alți medaliați olimpici și mondiali care ar avea de primit recompense pentru performanțele lor.
Regulile de premiere ar urma să fie actualizate până în ianuarie 2027
Pe lângă achitarea restanțelor, programul propune modificarea cadrului legal și simplificarea procedurilor de acordare a premiilor. Pentru aceste schimbări este prevăzut un termen separat: ianuarie 2027.
Obiectivul declarat este reducerea întârzierilor dintre obținerea rezultatelor sportive și plata recompenselor. Astfel, măsurile anunțate vizează atât sumele deja restante, cât și modul în care vor fi acordate premiile pentru performanțele viitoare.
Finanțarea federațiilor și cluburilor, legată de rezultate
Un alt punct al programului privește finanțarea federațiilor și a cluburilor aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Sport.
Până în decembrie 2026, documentul prevede analizarea finanțării federațiilor și asigurarea resurselor pentru participarea acestora la competițiile internaționale. În cazul cluburilor Agenției Naționale pentru Sport, sunt menționate fondurile necesare participării la competițiile naționale.
Pentru perioada 2027–2028, sunt propuse mai multe schimbări:
alocarea finanțării federațiilor în funcție de obiective și rezultate;
reorganizarea cluburilor pe criterii de performanță;
sprijinirea formării antrenorilor și a specialiștilor din sport.
Sprijin pentru competițiile internaționale organizate în România
Programul menționează și susținerea organizării Campionatului European de Handbal Feminin din decembrie 2026 și a Festivalului Olimpic al Tineretului European Brașov 2027.
Sprijinul prevăzut ar urma să acopere infrastructura, cazarea, securitatea și logistica necesare desfășurării celor două evenimente.