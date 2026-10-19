Guvernul Niculescu propune plata premiilor restante pentru David Popovici și alți sportivi până în decembrie 2026

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 12:54

Premiile restante pentru performanțele sportivilor români la competițiile internaționale ar urma să fie achitate cu prioritate până în decembrie 2026, potrivit programului de guvernare prezentat în textul furnizat. Măsura i-ar viza pe David Popovici și pe ceilalți sportivi care au de încasat recompense pentru rezultatele obținute. Plata rămâne însă condiționată de prevederile legale și de disponibilitățile bugetare.

Distribuie articolul