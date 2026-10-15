George Simion, numit ”omul docil” din umbra lui Florian Coldea. Legăturile cu Generalul Negru și conexiunile cu sistemul. Reacția liderului AUR: atacuri în rafală

Noi detalii ies la iveală cu privire la legăturile dintre Florian Coldea și George Simion. Surse Realitatea PLUS susțin că soția fostului general SRI ar fi verișoara partenerei lui Titus Păunescu, secretar general al AUR. Mai mult, potrivit acelorași surse, apropiați ai fostului general ar fi fost infiltrați în interiorul partidului, cu presupusa colaborare a unui George Simion ”docil” în raport cu Florian Coldea. Realitatea PLUS l-a contactat pe liderul AUR, care a negat vehement acuzațiile și a lansat, la rândul său, atacuri în rafală, fără a răspunde punctual întrebărilor. De asemenea, au fost solicitate puncte de vedere din partea lui Florian și Dorina Coldea, însă, până la momentul publicării acestei știri, nu a fost primit niciun răspuns. Celelalte persoane menționate în material nu au putut fi contactate.
Legăturile dintre George Simion și Florian Coldea
Potrivit surselor Realitatea PLUS, soția secretarului general AUR este verișoara Dorinei Coldea, nimeni alta decât partenera de viață a Generalului Negru. Legătura de familie ridică noi semne de întrebare și readuce în atenție relațiile din jurul liderului AUR. Dezvăluirea este doar ultima dintr-un lung șir lung de informații care îl leagă pe George Simion de fostul șef al serviciilor.
General în rezervă: ”Simion era unul dintre oamenii docili”
Fostul lider PSD nu este singurul care a făcut astfel de afirmații. Un general în rezervă din cadrul serviciilor secrete susține că în structurile AUR ar fi ajuns oameni care au fost în anturajul profesional al lui Coldea. Mai mult, la rândul său, George Simion ar fi primit ordine de la Generalului Negru încă dinainte să ajungă în politica mare.
Rețeaua din spatele lui Simion. Foștii oameni ai sistemului, în AUR
Faptul că Florian Coldea ar avea oameni în AUR a fost confirmat inclusiv de Daniel Florea, fost ofițer în servicii, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Acesta susține că ar fi fost intervievat din partea partidului de generalul de brigadă Gheorghe - Teodoru Ștefan, care la rândul său a făcut parte din servicii, chiar în perioada în care Coldea era șef.
Pentru Daniel Florea, episodul a ridicat suspiciuni cu privire la rolul pe care generalul l-ar fi avut sau încă îl are în interiorul partidului și la relație cu George Simion.
Realitatea PLUS l-a contactat pe George Simion pentru un punct de vedere, însă liderul AUR a negat aceste informații și a lansat, la rândul său, alte acuzații, fără a răspunde punctual întrebărilor adresate.