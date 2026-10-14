Fostul senator PSD, ucis pe trecerea de pietoni. Anunțul făcut în Parlamentul României

Fostul deputat și senator PSD Timotei Stuparu a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a fost lovit de un autoturism pe o trecere de pietoni. Vestea a fost anunțată miercuri, 14 octombrie, în plenul Senatului, de social-democratul Robert Cazanciuc. În memoria fostului parlamentar, senatorii au păstrat un moment de reculegere.
Timotei Stuparu, lovit mortal pe trecerea de pietoni. Anunțul făcut în Senat
Robert Cazanciuc a anunțat în timpul ședinței de plen că fostul său coleg și-a pierdut viața într-un accident rutier. Potrivit senatorului PSD, Timotei Stuparu a fost „ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”. Anunțul a fost urmat de un moment de reculegere în memoria fostului parlamentar, care a ocupat de-a lungul carierei mai multe funcții importante în administrația publică și în Parlamentul României.
Deocamdată, nu au fost prezentate informații suplimentare despre locul și împrejurările exacte ale accidentului în urma căruia fostul politician și-a pierdut viața.
Cine a fost Timotei Stuparu. Fostul politician a condus Consiliul Județean Teleorman
Timotei Stuparu și-a început cariera parlamentară în anul 1990, când a fost ales deputat FSN de Teleorman. A ocupat această funcție până în 1992, după care a devenit președintele Consiliului Județean Teleorman, instituție pe care a condus-o timp de patru ani. În perioada 1990-1996, fostul parlamentar s-a aflat și la conducerea organizației județene FSN/PDSR Teleorman. A revenit în Camera Deputaților în anul 2000, când a obținut un nou mandat de parlamentar, de această dată din partea PDSR.
Între 2012 și 2016, Timotei Stuparu a fost senator PSD de Teleorman, acesta fiind ultimul său mandat în Parlament. De-a lungul carierei, a ocupat și funcția de secretar general al organizației județene PSD Teleorman.
PSD Teleorman a anunțat decesul fostului parlamentar
Vestea morții lui Timotei Stuparu fusese transmisă încă de marți, 13 octombrie, de organizația PSD Teleorman. Reprezentanții partidului au publicat un mesaj de condoleanțe, în care au amintit activitatea sa politică și administrativă. În mesajul transmis, social-democrații au subliniat că fostul parlamentar și-a dedicat o mare parte din viață activității publice și că a avut un rol important în istoria organizației județene. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, slujba de înmormântare este programată vineri, 16 octombrie, de la ora 12:00, la Biserica Sfânta Treime din comuna Corbeanca, județul Ilfov.