Fostul senator PSD, ucis pe trecerea de pietoni. Anunțul făcut în Parlamentul României

Publicat 14 oct. 2026, 11:31 Actualizat 14 oct. 2026, 11:40

Fostul deputat și senator PSD Timotei Stuparu a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a fost lovit de un autoturism pe o trecere de pietoni. Vestea a fost anunțată miercuri, 14 octombrie, în plenul Senatului, de social-democratul Robert Cazanciuc. În memoria fostului parlamentar, senatorii au păstrat un moment de reculegere.

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