Cristian Diaconescu, despre pericolul de la granița României: „O ședință CSAT ar trebui ținută în fiecare săptămână”

În primul rând trebuie privit la întregul context și așa după cum arată, inclusiv din perspectiva dreptului internațional, pătrunderea ilegală în spațiul suveran, fie maritim, fie aerian, fie de îndestru al României a unui obiect cu încărcătură militară, cu potențial militar, reprezintă o agresiune.
Din această perspectivă, evident deciziile și măsurile luate trebuie să fie în egală măsură de apărare, dar și de descurajare. În contextul actual și având în vedere tot ceea ce se întâmplă în acest moment în Europa, față de gesturile aproape imposibil de anticipat: Finlanda discută în Parlament despre desfășurarea armelor nucleare, Danemarca și Germania despre serviciul militar obligatoriu. Vă dați seama că și acolo ar exista un impact politic. Ce mi-aș dori e ca și în Parlamentul României să fie astfel de discuții, nu pe aceste subiecte, ci pe situații destul de critice, dar se pare că nu au timp de aceste domenii.
Revenind, practic o ședință CSAT, cred că ar trebui ținută în fiecare săptămână având în vedere categoriile de risc și amenințări. Răspunsul nu numai al alianței nord-atlantice, dar și al României trebuie să fie unul cât se poate de clar pentru a apăra și spațiul NATO, dar mai ales societatea românească, cetățenii și infrastructura, care la un moment dat s-ar putea să fie vizată, dar nu vreau să intru acum în acest subiect, dar în egală măsură de a ne arăta solidaritatea, pentru că cel mai puternic element de descurajare față de agresiunea din proximitate este solidaritatea.
Deci miniștri, toți decidenții din stat, președintele ca titular al politicii externe, după părerea mea, ar trebui să adopte măsuri, dacă nu au fost deja convenite, atât pentru capacitățile naționale, cât și pentru semnalul de solidaritate. Demersurile nu vin de la sine. Simpla invocare a articolului 5 în discursul public, cum am mai văzut, adică toți pentru unul, unul pentru toți în alianța nord-atlantică are deocamdată o valoare destul de generală. Capacitatea fiecăruia de a răspunde introduce un anume element de descurajare absolut necesar.
Deci ceea ce trebuie, în modesta mea opinie, ceea ce trebuie făcut sunt măsuri concrete care sunt explicite din punct de vedere al securității prin ele însele, în special măsuri militare