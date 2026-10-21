Cristian Diaconescu, despre pericolul de la granița României: „O ședință CSAT ar trebui ținută în fiecare săptămână”

Publicat 21 oct. 2026, 18:59 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu avertizează că România trebuie să răspundă mai ferm amenințărilor de securitate și susține solicitarea unei baze militare americane permanente la Constanța. Diplomatul cere măsuri concrete de apărare și descurajare.

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