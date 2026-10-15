Crin Antonescu, avertisment dur pentru PNL și Ilie Bolojan: „Partidul trebuie să se hotărască pe fond ce fel de valori vrea să aibă”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 19:02

Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a lansat o serie de critici severe la adresa actualei conduceri a PNL și a premierului interimar Ilie Bolojan. În cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Antonescu a analizat situația complicată în care s-a blocat partidul înaintea votului de învestire din Parlament și a avertizat asupra pericolelor politice care pândesc PNL în cazul pierderii pârghiilor de putere.

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