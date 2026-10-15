Realitatea.NET
Politica· 3 min citire

Crin Antonescu, avertisment dur pentru PNL și Ilie Bolojan: „Partidul trebuie să se hotărască pe fond ce fel de valori vrea să aibă”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 19:02

Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a lansat o serie de critici severe la adresa actualei conduceri a PNL și a premierului interimar Ilie Bolojan. În cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Antonescu a analizat situația complicată în care s-a blocat partidul înaintea votului de învestire din Parlament și a avertizat asupra pericolelor politice care pândesc PNL în cazul pierderii pârghiilor de putere.

Ilie Bolojan și PNL, într-o „mică mare încurcătură” înainte de votul din Parlament

Crin Antonescu a explicat că PNL s-a prins singur într-o capcană de imagine. Construit pe o linie fermă anti-PSD de către aparatul de propagandă, Ilie Bolojan se vede acum contestat chiar de propria bulă mediatică odată ce s-a arătat dispus să voteze un executiv format predominant de social-democrați.

„Ilie Bolojan, ca personaj politic și ca lider al PNL-ului, s-a construit în bula de propagandă care are o singură idee, și anume anti-PSD. Iar în momentul în care domnia sa a anunțat că va vota un guvern care este practic monocolor PSD, din acel moment toată propaganda din spatele său s-a năpustit pur și simplu împotriva sa cu mare violență”, a declarat Antonescu.

Fostul lider liberal a menționat că atacurile actuale la adresa miniștrilor din viitorul cabinet sunt adesea exagerate și ridicole, ignorând faptul că mulți dintre aceștia au făcut parte și din echipele guvernamentale anterioare girate de PNL.

Miza din culise: Salvarea eșalonului doi și a rețelei de cadre

În privința informațiilor vehiculate pe surse din interiorul PSD – care ar viza o „curățenie totală” în administrație până la nivel de eșalon secund –, Crin Antonescu susține că este foarte plauzibil ca liberalii să încerce o negociere la nivel înalt pentru a-și păstra rețeaua clientelară.

„Partidul Național Liberal, care în această privință seamănă foarte mult cu PSD-ul pe care îl critică atât de tare, este un partid care depinde foarte mult de rețeaua clientelară, de rețeaua de cadre pe funcții. Domnul Bolojan, ca un om cu multă experiență politică, lider de organizație ani de zile, știe foarte bine cât deranj ar provocar această opoziție.”

Antonescu consideră că PNL are de ales între respectarea cuvântului dat pentru stabilitate și interesul național sau cedarea în fața presiunilor mediatice și ale USR-ului, formațiune gata să preia întreaga retorică anti-PSD în propriul avantaj electoral.

Apel la asumare pe fond: „Nu conjunctura trebuie să decidă linia PNL”

Referindu-se la experiența politică a partidului și la atuurile pe care lideri precum Ludovic Orban le-au avut în trecut prin deținerea funcției de prim-ministru și prin susținerea aparatului de propagandă, Crin Antonescu subliniază că pierderea ambelor pârghii aduce automat șubrezirea poziției de lider.

Cu toate acestea, fostul președinte PNL cere partidului să depășească calculele de moment și să își clarifice doctrina:

„Dincolo de aceste chestiuni care sunt de conjunctură, eu cred că PNL-ul trebuie să se hotărască pe fond, nu pe conjuncturi, nu în funcție de faptul dacă sunt sau nu la putere și dacă îi laudă sau nu propaganda. Trebuie să se hotărască pe fond ce fel de partid vor să fie și ce fel de valori vor să aibă, fie din opoziție, fie de la putere.

Eu sunt ceva mai reticent în legătură cu această perspectivă, dar este foarte adevărat că domnul Orban a avut mari atuuri în interiorul partidului: poziția de putere, aceea de prim-ministru, poziția de imagine, poziția în care a crescut în sondaje, poziția în care toată această propagandă — repet cuvântul, pentru că e esențial — propagandă antrenată, propagandă-etichetă, propagandă care are experiență și care l-a susținut pe Traian Băsescu și pe mulți alții, s-a aliniat în spatele lui.

Dacă pierde ambele aceste atuuri, adică și poziția de prim-ministru, și susținerea propagandistică pe baza căreia a orientat PNL-ul către USR și înspre o cu totul și cu totul altă prestație și direcție publică, atunci, într-adevăr, poziția sa de lider al partidului este șubrezită.

Dar dincolo de aceste chestiuni care sunt de conjunctură, eu cred că PNL-ul trebuie să se hotărască pe fond, nu pe conjuncturi, nu în funcție de faptul dacă sunt sau nu la putere și dacă îi laudă sau nu propaganda.

Trebuie să se hotărască pe fond ce fel de partid vor să fie și ce fel de valori vor să aibă, fie din opoziție, fie de la putere.

— a declarat Crin Antonescu/PNL Crin Antonescu la Realitatea Plus
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe