Advertising
Advertising
Politica· 3 min citire
Crin Antonescu, avertisment dur pentru PNL și Ilie Bolojan: „Partidul trebuie să se hotărască pe fond ce fel de valori vrea să aibă”
Foto/Arhivă/Inquam
Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a lansat o serie de critici severe la adresa actualei conduceri a PNL și a premierului interimar Ilie Bolojan. În cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Antonescu a analizat situația complicată în care s-a blocat partidul înaintea votului de învestire din Parlament și a avertizat asupra pericolelor politice care pândesc PNL în cazul pierderii pârghiilor de putere.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News