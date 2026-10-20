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Bolojan i-a predat ștafeta lui Niculescu. Fostul premier a plecat din biroul de la Palatul Victoria alături de Ioana Ene Dogioiu - VIDEO

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat20 oct. 2026, 20:38
Actualizat20 oct. 2026, 20:40

La doar câteva ore după ce a primit votul de învestitură al Parlamentului și a depus jurământul la Palatul Cotroceni, premierul Luca Niculescu și-a preluat oficial mandatul la Palatul Victoria. Noul șef al Guvernului a fost întâmpinat de predecesorul său, Ilie Bolojan, care l-a așteptat în biroul premierului pentru o scurtă discuție înaintea transferului de atribuții.

După întâlnirea care a durat câteva minute, cei doi au ieșit împreună din cabinetul premierului. De această dată însă, rolurile s-au inversat: Luca Niculescu a fost gazda și l-a condus pe Ilie Bolojan până spre ieșirea din sediul Guvernului, într-un gest simbolic care a marcat schimbarea de mandat la conducerea Executivului.

Fostul premier interimar a fost însoțit de purtătoarea sa de cuvânt, Ioana Petre Dogioiu, alături de care a părăsit biroul șefului Guvernului.

Preluarea mandatului a avut loc marți seară, 20 octombrie, după o zi decisivă pentru noua majoritate guvernamentală. Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului, după care miniștrii și premierul au depus jurământul în fața președintelui României.

În această seară este programată și prima ședință a noului Executiv, în timp ce, începând de miercuri, la ministere vor începe procedurile oficiale de predare-primire a mandatelor. Noul Guvern își intră astfel în atribuții, după încheierea perioadei de interimat conduse de Ilie Bolojan.

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