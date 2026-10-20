Bolojan i-a predat ștafeta lui Niculescu. Fostul premier a plecat din biroul de la Palatul Victoria alături de Ioana Ene Dogioiu - VIDEO

Publicat 20 oct. 2026, 20:38 Actualizat 20 oct. 2026, 20:40

La doar câteva ore după ce a primit votul de învestitură al Parlamentului și a depus jurământul la Palatul Cotroceni, premierul Luca Niculescu și-a preluat oficial mandatul la Palatul Victoria. Noul șef al Guvernului a fost întâmpinat de predecesorul său, Ilie Bolojan, care l-a așteptat în biroul premierului pentru o scurtă discuție înaintea transferului de atribuții.

Distribuie articolul