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Politica· 3 min citire
Anca Alexandrescu îl pune la zid pe George Simion: ”Mimează că este solidar cu familia Georgescu, doar de ochii lumii”
Anca Alexandrescu îl pune la zid pe George Simion
Publicat20 oct. 2026, 18:28
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu a lansat un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, după discursul susținut de acesta în Parlament, în ziua votului pentru învestirea noului Guvern.
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