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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, despre guvernul Niculescu:”Nu cred că va pica rapid dacă face ce a promis”
FOTO: Arhivă
Publicat19 oct. 2026, 14:40
Actualizat19 oct. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat luni, la Realitatea Plus, că guvernul Niculescu este unul fragil, însă nu crede că va cădea atât de repede daca va face ceea ce a promis.
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