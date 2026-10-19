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Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu, avertisment dur după atacul din Bistrița și violențele din Europa: „Suntem intoxicați zilnic cu agresivitate și manipulare”

Anca Alexandrescu (foto Bogdan Chican)

Anca Alexandrescu (foto Bogdan Chican)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 22:25

Valul de violență care afectează tot mai multe state europene, de la proteste de stradă la atacuri șocante în școli, așa cum a fost și cel de la Bistrița, are o cauză comună: radicalizarea alimentată de rețelele sociale și de discursul agresiv promovat inclusiv de politicieni, avertizează Anca Alexandrescu. În editorialul său de la începutul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de luni, 19 octombrie, realizatoarea a oferit exemple despre modul în care agresivitatea tot mai prezentă în mediul online se transformă treptat în violență reală, cu consecințe grave asupra societății.

Alexandrescu:„Atacul de la Bistrița și revolta din Europa au aceeași sursă: violența alimentată online”

Anca Alexandrescu a afirmat că există o legătură directă între escaladarea tensiunilor sociale din Europa și cazul petrecut la Bistrița, unde un adolescent și-a înjunghiat un profesor și un coleg.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în Europa și ceea ce s-a întâmplat astăzi la Bistrița cred că reprezintă, de fapt, unul dintre rezultatele acestei agresivități și violențe din rețelele sociale. Eu nu mi-am închis contul de TikTok, dar nu mai postez de aproape un an de zile, pentru că ceea ce se întâmplă acolo mi se pare dincolo de orice limită.

Și cei care fac bani cu nemiluita și își bat joc de români și îi păcălesc să cumpere tot felul de produse care, evident, nu sunt ceea ce se prezintă pe rețelele sociale, și cei care jignesc, ulmea, cei care au inventat această rețea în China au interzis-o. Încep să cred că au avut ca scop distrugerea lumii. Pentru că absolut toate domeniile sunt invadate de aceste postări pe TikTok, de la medicină până la politică, cu tot felul de specialiști și persoane care se pricep la orice.

— a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel"

Anca Alexandrescu: „Politicienii au încurajat agresivitatea care astăzi se întoarce împotriva societății”

Realizatoarea a subliniat faptul că printre cei care trebuie să-și asume climatul de polarizare extremă și violentă se află politicienii, care ar fi tolerat și încurajat ani la rând discursul conflictual.

Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Bistrița este din vina noastră, a tuturor. Pentru că, pe măsură ce ne-au băgat pumnul în gură, ne-au luat drepturile, ne-au luat banii, ne-au luat inclusiv demnitatea, am zis: «Dom'le, hai, asta e, merge și așa».

Dar ceea ce s-a întâmplat astăzi la Bistrița este și rezultatul comportamentului politicienilor români. Am văzut-o pe doamna Turcan cu un tupeu inadmisibil, spunând că este vina celor de la AUR, vina extremiștilor, pentru ceea ce s-a întâmplat la Bistrița.

Nu, doamna Turcan. În primul rând, este vina dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră, care au încurajat și perpetuat acest comportament violent, agresiv. De asemenea, politicienii care încurajează acest tip de comportament, deși îl invocă pe Dumnezeu, nu fac altceva decât să contribuie la distrugerea societății românești.

— a declarat realizatoarea TV.

„Furia oamenilor este reală, dar poate fi transformată într-o armă de manipulare”

În analiza sa, Anca Alexandrescu a atras atenția că protestele și nemulțumirile din Europa au la bază probleme reale, însă există riscul ca acestea să fie exploatate de diverse grupuri de interese.

Ceea ce se întâmplă în Europa cred că este rezultatul furiei, supărării și dezamăgirii îndreptățite a cetățenilor europeni, care, pe zi ce trece, o duc tot mai rău.

Oamenii au dreptate. Aici ați adus Europa și România prin deciziile pe care le-ați luat. Ați încurajat această violență și agresivitate împotriva dușmanilor voștri sau concurenților politici. Să știți însă că, mai devreme sau mai târziu, asta se va întoarce ca un bumerang și împotriva voastră.

Mă aștept ca și în România să încerce cineva să folosească această furie pentru a profita de ea. Cum, de altfel, probabil că se întâmplă și în Europa. Sunt absolut convinsă că toate aceste proteste care s-au născut natural sunt preluate și folosite de cineva.

— a argumentat Anca Alexandrescu.

Potrivit Ancăi Alexandrescu, amplificarea necontrolată a mesajelor toxice, a manipulării și a discursului agresiv din mediul online riscă să transforme nemulțumirile sociale legitime în acte de violență cu efecte greu de controlat, atât în România, cât și în restul Europei.

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