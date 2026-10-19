Anca Alexandrescu, avertisment dur după atacul din Bistrița și violențele din Europa: „Suntem intoxicați zilnic cu agresivitate și manipulare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 22:25

Valul de violență care afectează tot mai multe state europene, de la proteste de stradă la atacuri șocante în școli, așa cum a fost și cel de la Bistrița, are o cauză comună: radicalizarea alimentată de rețelele sociale și de discursul agresiv promovat inclusiv de politicieni, avertizează Anca Alexandrescu. În editorialul său de la începutul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de luni, 19 octombrie, realizatoarea a oferit exemple despre modul în care agresivitatea tot mai prezentă în mediul online se transformă treptat în violență reală, cu consecințe grave asupra societății.

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