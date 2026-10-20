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Anca Alexandrescu: „AUR a ratat șansa de a ajunge la guvernare. Să-l văd pe Simion cum face opoziție cu Bolojan și Friț,”

Anca Alexandrescu (foto Bogdan Chican)

Anca Alexandrescu (foto Bogdan Chican)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 20 oct. 2026, 22:30

Anca Alexandrescu consideră că AUR și liderul formațiunii, George Simion, sunt printre marii perdanți ai momentului politic generat de învestirea Guvernului Luca Niculescu. În analiza de la începutul ediției de marți a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalista a susținut că suveraniștii au pierdut nu doar poziția de forță pe care o dețineau după căderea guvernului Bolojan, ci au ajuns, paradoxal, să împartă băncile opoziției cu USR și PNL condus de Bolojan.

Potrivit Ancăi Alexandrescu, după votul de marți, discursul AUR legat de suspendarea președintelui și alegerile anticipate este tot mai lipsit de suport, iar cei care continuă să-l promoveze „vând iluzii” electoratului.

Alexandrescu: „Nu vor fi nici alegeri anticipate, nici suspendarea lui Nicușor Dan”

Am avut dreptate. Nu vor fi nici alegere anticipate, nici nu va fi suspendat Nicușor Dan. V-am spus că așa se va întâmpla și din păcate v-am mai spus un lucru, că dacă AURl va juca prost, va rămâne izolat în opoziție, ceea ce se și întâmplă. Și din păcate, cred că și în 2028 are șanse foarte mari să rămână izolat tot în opoziție. Însă celor care continuă să creadă în lozinci le spun același lucru: li se vând iluzii, în condițiile în care este evident că nu vor fi nici alegeri anticipate, nici suspendarea lui Nicușor Dan.

— a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".

Jurnalista a susținut că realitatea politică din Parlament arată că noua majoritate este suficient de stabilă pentru a exclude astfel de scenarii în perioada următoare.

Alexandrescu: „AUR a avut o oportunitate rară și a ratat-o”

În analiza sa, Anca Alexandrescu a afirmat că perioada dintre momentul demiterii Guvernului Bolojan și respingerea Guvernului Veștea a reprezentat cea mai mare ocazie pe care a avut-o AUR de a ajunge în tabăra puterii.

AUR a avut o șansă unică. George Simion era game maker-ul în acel moment. Era pe cai mari. AUR putea să facă legea în România. Eu știu foarte clar că scopul unui partid politic este să ajungă la guvernare ca să poată să facă pentru alegătorii săi ceea ce a promis.

Ca să ajungi la guvernare, faci orice. E vorba de compromis politic, nici vorbă de altceva. Nu de trădări sau alte lucruri de genul acesta. Că asta este arta politicianului și a partidelor politice. Din păcate, AUR nu a făcut acest lucru. Și am avertizat că va ajunge de la acei 40 ceva la sută despre care ne spuneau toți sociologii de serviciu ai sistemului undeva, poate, din fericire pentru ei, la să zicem un 30% la următoarele alegeri.

— a declarat jurnalista Realitatea Plus.

În concluzie, Anca Alexandrescu a remarcat situația paradoxală în care George Simion a adus partidul: în loc să se regăsească în tabăra guvernării, va face opoziție alături de formațiuni pe care le-a criticat constant.

De altfel, în ultimele săptămâni au apărut deja estimări care indică o scădere de la peste 40% la aproximativ 35%. Eu cred că acel scor de peste 40% a fost artificial amplificat, pentru a crea impresia unui pericol iminent și pentru a alimenta convingerea că AUR ar putea obține singur majoritatea.

Acum vor fi în situația de a face opoziție alături de USR și de PNL. Să-l văd pe George Simion cum va face opoziție împreună cu Bolojan și cu Friț, cei pe care România îi urăște cel mai tare.

— a mai precizat Anca Alexandrescu.
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