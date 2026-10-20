Anca Alexandrescu: „AUR a ratat șansa de a ajunge la guvernare. Să-l văd pe Simion cum face opoziție cu Bolojan și Friț,”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 20 oct. 2026, 22:30

Anca Alexandrescu consideră că AUR și liderul formațiunii, George Simion, sunt printre marii perdanți ai momentului politic generat de învestirea Guvernului Luca Niculescu. În analiza de la începutul ediției de marți a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalista a susținut că suveraniștii au pierdut nu doar poziția de forță pe care o dețineau după căderea guvernului Bolojan, ci au ajuns, paradoxal, să împartă băncile opoziției cu USR și PNL condus de Bolojan.

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