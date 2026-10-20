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Politica· 1 min citire

30 de minute întârziere la audierea din Parlament. Explicația candidatului la Digitalizare: rătăcit și fără cravată

Costinel-Bogdan Dumitru/ Captură video

Costinel-Bogdan Dumitru/ Captură video

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Scris deDana Bărăgan
Publicat20 oct. 2026, 07:49
SursăRealitatea PLUS

Costinel-Bogdan Dumitru, propus ministru pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, a întârziat aproximativ 30 de minute la audierea în comisiile parlamentare reunite. Acesta a explicat că i-a fost extrem de dificil să intre în clădirea Parlamentului și că a fost îndrumat să aștepte într-o cameră până la încheierea audierii precedente. Mai mult, a avut și probleme cu cravata.

A fost o mică desincronizare. Le cer din nou scuze colegilor. Înțeleg că au avut discuții amuzante. Am fost rătăcit, a trebuit să plec de acasă și fără cravată, iar domnii de jos, cei de la pază, m-au ajutat să îmi pun cravata. A fost o distracție pentru mine

— a declarat Costinel-Bogdan Dumitru.

Costinel Dumitru, aviz favorabil pentru funcția de ministru delegat pentru Digitalizare

Ministrul delegat propus pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Costinel-Bogdan Dumitru, a primit, luni, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlament.

Din totalul voturilor acordate de către parlamentari, 47 au fost "pentru", unul "împotrivă" și 16 abțineri.

Miniștrii propuși în Guvernul Luca Niculescu sunt audiați luni și marți în comisiile de specialitate din Parlament. Luni, audierile au început la ora 12:00, fiind programate până la ora 20:00, timp în care 13 miniștri își vor prezenta prioritățile în comisii și vor răspunde întrebărilor parlamentarilor.

Ulterior, premierul desemnat Luca Niculescu și miniștrii din cabinetul pe care urmează să îl conducă ajung marți, la ora 14:00, în plenul Parlamentului, pentru a cere votul de învestire.

Noul premier are nevoie de 233 de voturi pentru a trece, însă, potrivit ultimelor discuții pe care le-a avut cu partidele, numărul de voturi ar urma să fie mai mare, apropiat de 280, potrivit Realitatea Plus.

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