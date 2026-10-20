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Politica· 1 min citire
30 de minute întârziere la audierea din Parlament. Explicația candidatului la Digitalizare: rătăcit și fără cravată
Costinel-Bogdan Dumitru/ Captură video
Publicat20 oct. 2026, 07:49
SursăRealitatea PLUS
Costinel-Bogdan Dumitru, propus ministru pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, a întârziat aproximativ 30 de minute la audierea în comisiile parlamentare reunite. Acesta a explicat că i-a fost extrem de dificil să intre în clădirea Parlamentului și că a fost îndrumat să aștepte într-o cameră până la încheierea audierii precedente. Mai mult, a avut și probleme cu cravata.
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