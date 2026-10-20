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Un elev de numai 12 ani din Iași a scos cuțitul la profesor, în timpul orei! Cazul a ieșit la iveală după atacul din Bistrița

Elevi

Elevi

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 13:55

Un alt incident grav petrecut într-o școală din România a ieșit la iveală, la scurt timp după atacul cu cuțitul de la Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost răniți. De această dată, este vorba despre un copil de 12 ani din comuna Ciurea, județul Iași, care a scos un cuțit din ghiozdan și l-a fluturat spre profesorul de biologie, chiar în timpul orei. Incidentul s-a petrecut pe 7 octombrie, cu aproape două săptămâni înaintea celui din Bistrița. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă polițiștii au deschis un dosar penal.

Elev de 12 ani, cu un cuțit la ora de biologie. Colegii vorbesc despre o provocare de pe Roblox

Incidentul a avut loc la o unitate de învățământ din satul Ciurea, județul Iași. Potrivit relatărilor colegilor, băiatul de 12 ani ar fi venit la școală cu intenția de a-și ataca profesorii, iar în timpul orei de biologie ar fi scos din ghiozdan un cuțit pe care l-a îndreptat spre cadrul didactic. Elevii susțin că gestul ar fi avut legătură cu o provocare primită pe Roblox, platformă online de jocuri video, însă această informație nu a fost confirmată de anchetatori.

Cazul din Iași a avut loc înaintea atacului cu cuțitul de la școala din Bistrița, produs pe 19 octombrie, când un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a rănit un coleg de 12 ani. În legătură cu incidentul din Bistrița au apărut, de asemenea, informații despre o posibilă provocare din mediul online. În cazul din Ciurea, unii elevi au declarat că astfel de provocări sunt discutate între copii și că nu se așteptau ca cineva să vină cu un cuțit la școală.

Inspectoratul Școlar Iași confirmă incidentul. Ce măsuri au fost luate după ce elevul a scos cuțitul

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași au confirmat incidentul și au precizat că profesorii au intervenit pentru a calma situația. Cuțitul a fost preluat de la elev de către cadrul didactic, iar în urma incidentului nu au existat persoane rănite. Conducerea școlii a anunțat familia copilului și polițistul de proximitate, după care a dispus mai multe măsuri, printre care consilierea elevului, analizarea cazului în comisia pentru prevenirea violenței și convocarea consiliului clasei pentru stabilirea unei eventuale sancțiuni.

Elevii s-au panicat. Cadrele didactice au intervenit și au calmat situația. Cuțitul a fost preluat de la elev de către cadrul didactic, iar în urma incidentului nu au fost înregistrate persoane rănite. Incidentul a fost adus la cunoștința polițistului de proximitate de la postul de poliție din localitate. Părinții au fost anunțați. Școala a luat legătura cu familia și instituțiile abilitate și au fost dispuse următoarele măsuri: consilierea elevului de către profesorul consilier școlar, analizarea cazului în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar, convocarea consiliului clasei pentru propunerea sancțiunii conform statutului elevului și informarea elevilor privind interzicerea obiectelor periculoase în școală. Acestea au fost măsurile luate de către directorul unității de învățământ și informarea pe care ne-a trimis-o. Iar colegul care răspunde de școală se va deplasa la unitatea de învățământ pentru a monitoriza dacă măsurile pe care le-au stabilit se și concretizează.

— a declarat Rodica Leontieș, inspectorul general ISJ Iași.

Dosar penal după incidentul din școala din Ciurea. Profesorul nu a cerut ordin de protecție

Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au fost sesizați pe 8 octombrie, la o zi după incident, de reprezentanții unității de învățământ. În urma verificărilor, oamenii legii au confirmat că elevul scosese din ghiozdan un obiect tăietor-înțepător, pe care îl fluturase către profesor. Obiectul a fost ridicat pentru continuarea cercetărilor. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, cadrul didactic nu a depus plângere pentru amenințare și a precizat că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu, conform presei locale.

La data de 8 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au fost sesizați, de către reprezentanții unei unități de învățământ din comuna Ciurea, cu privire la faptul că, la data de 7 octombrie, un elev, în timp ce se afla în sala de curs, ar fi scos un obiect tăietor-înțepător din ghiozdan, pe care l-ar fi fluturat către profesorul de curs. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că cele sesizate se confirmă, asupra elevului fiind identificat un obiect tăietor-înțepător, care a fost ridicat, în vederea continuării cercetărilor. Până la acest moment nu a fost depusă plângere cu privire la infracțiunea de amenințare. De asemenea, profesorul a precizat că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

— a transmis Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

După deschiderea dosarului penal, polițiștii de la Biroul Siguranța Școlară au mers la unitatea de învățământ pentru a discuta cu profesorii, elevii și reprezentanții instituțiilor implicate. Pe 12 octombrie, aceștia au participat la o ședință a Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar, la care au fost prezenți și reprezentanți ai serviciului public de asistență socială din Ciurea, precum și reprezentantul legal al minorului. Au fost organizate și activități preventive pentru elevi, dar și instruiri pentru cadrele didactice.

Ulterior, la data de 12 octombrie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlară au participat la întrunirea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, unde au fost prezente cadrele didactice responsabile, reprezentanți S.P.A.S. Ciurea și reprezentantul legal al minorului. Totodată, polițiștii au desfășurat cu elevii mai multe activități preventive, în baza Proiectului «Doar pentru că nu se plânge, nu înseamnă că nu mai are nevoie de tine», acestora fiindu-le transmise informații legate de importanța respectării de către elevi a regulamentului intern al instituției, evitarea conflictelor verbale sau fizice cu colegii, precum și comunicarea către cadrele didactice sau părinți a situațiilor de risc apărute în mediul școlar. De asemenea, polițiștii au susținut cu cadrele didactice două instruiri pe linie legislativă, punându-se accentul pe respectarea de către acestea a normelor interne de conduită. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și în vederea dispunerii de măsuri legale în consecință.

— a mai spus Adina Ciobanu.
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