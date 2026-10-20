Un elev de numai 12 ani din Iași a scos cuțitul la profesor, în timpul orei! Cazul a ieșit la iveală după atacul din Bistrița

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 13:55

Un alt incident grav petrecut într-o școală din România a ieșit la iveală, la scurt timp după atacul cu cuțitul de la Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost răniți. De această dată, este vorba despre un copil de 12 ani din comuna Ciurea, județul Iași, care a scos un cuțit din ghiozdan și l-a fluturat spre profesorul de biologie, chiar în timpul orei. Incidentul s-a petrecut pe 7 octombrie, cu aproape două săptămâni înaintea celui din Bistrița. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă polițiștii au deschis un dosar penal.

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