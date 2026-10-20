Un elev de numai 12 ani din Iași a scos cuțitul la profesor, în timpul orei! Cazul a ieșit la iveală după atacul din Bistrița

Un alt incident grav petrecut într-o școală din România a ieșit la iveală, la scurt timp după atacul cu cuțitul de la Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost răniți. De această dată, este vorba despre un copil de 12 ani din comuna Ciurea, județul Iași, care a scos un cuțit din ghiozdan și l-a fluturat spre profesorul de biologie, chiar în timpul orei. Incidentul s-a petrecut pe 7 octombrie, cu aproape două săptămâni înaintea celui din Bistrița. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă polițiștii au deschis un dosar penal.
Elev de 12 ani, cu un cuțit la ora de biologie. Colegii vorbesc despre o provocare de pe Roblox
Incidentul a avut loc la o unitate de învățământ din satul Ciurea, județul Iași. Potrivit relatărilor colegilor, băiatul de 12 ani ar fi venit la școală cu intenția de a-și ataca profesorii, iar în timpul orei de biologie ar fi scos din ghiozdan un cuțit pe care l-a îndreptat spre cadrul didactic. Elevii susțin că gestul ar fi avut legătură cu o provocare primită pe Roblox, platformă online de jocuri video, însă această informație nu a fost confirmată de anchetatori.
Cazul din Iași a avut loc înaintea atacului cu cuțitul de la școala din Bistrița, produs pe 19 octombrie, când un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a rănit un coleg de 12 ani. În legătură cu incidentul din Bistrița au apărut, de asemenea, informații despre o posibilă provocare din mediul online. În cazul din Ciurea, unii elevi au declarat că astfel de provocări sunt discutate între copii și că nu se așteptau ca cineva să vină cu un cuțit la școală.
Inspectoratul Școlar Iași confirmă incidentul. Ce măsuri au fost luate după ce elevul a scos cuțitul
Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași au confirmat incidentul și au precizat că profesorii au intervenit pentru a calma situația. Cuțitul a fost preluat de la elev de către cadrul didactic, iar în urma incidentului nu au existat persoane rănite. Conducerea școlii a anunțat familia copilului și polițistul de proximitate, după care a dispus mai multe măsuri, printre care consilierea elevului, analizarea cazului în comisia pentru prevenirea violenței și convocarea consiliului clasei pentru stabilirea unei eventuale sancțiuni.
Dosar penal după incidentul din școala din Ciurea. Profesorul nu a cerut ordin de protecție
Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au fost sesizați pe 8 octombrie, la o zi după incident, de reprezentanții unității de învățământ. În urma verificărilor, oamenii legii au confirmat că elevul scosese din ghiozdan un obiect tăietor-înțepător, pe care îl fluturase către profesor. Obiectul a fost ridicat pentru continuarea cercetărilor. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, cadrul didactic nu a depus plângere pentru amenințare și a precizat că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu, conform presei locale.
După deschiderea dosarului penal, polițiștii de la Biroul Siguranța Școlară au mers la unitatea de învățământ pentru a discuta cu profesorii, elevii și reprezentanții instituțiilor implicate. Pe 12 octombrie, aceștia au participat la o ședință a Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar, la care au fost prezenți și reprezentanți ai serviciului public de asistență socială din Ciurea, precum și reprezentantul legal al minorului. Au fost organizate și activități preventive pentru elevi, dar și instruiri pentru cadrele didactice.