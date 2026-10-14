Tânără de 27 de ani, în stare critică la Spitalul Județean Suceava, după ce și-ar fi dat foc. Suferea din dragoste

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 20:14

O tânără în vârstă de 27 de ani, originară din localitatea Liteni, județul Suceava, se află în stare extrem de gravă la Spitalul Județean de Urgență Suceava, după ce și-ar fi dat foc miercuri, în jurul prânzului. Femeia a suferit arsuri grave pe aproximativ 80% din suprafața corpului, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

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