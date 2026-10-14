Tânără de 27 de ani, în stare critică la Spitalul Județean Suceava, după ce și-ar fi dat foc. Suferea din dragoste

O tânără în vârstă de 27 de ani, originară din localitatea Liteni, județul Suceava, se află în stare extrem de gravă la Spitalul Județean de Urgență Suceava, după ce și-ar fi dat foc miercuri, în jurul prânzului. Femeia a suferit arsuri grave pe aproximativ 80% din suprafața corpului, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.
Tânăra a ajuns la spital cu arsuri pe 80% din suprafața corpului
Potrivit informațiilor transmise de Informația Ta, incidentul s-a produs miercuri, într-o zi de mare sărbătoare: Sfânta Parascheva. Tânăra s-ar fi stropit cu un lichid inflamabil, după care și-ar fi dat foc.
Echipajele medicale au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor și au reușit să o stabilizeze înainte de transportul la spital. Ulterior, femeia a fost dusă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Suceava, unde medicii au intervenit pentru a-i acorda îngrijirile necesare.
Din cauza gravității leziunilor, pacienta a fost intubată și transferată în grija specialiștilor de la Terapie Intensivă.
Suprafața extinsă a corpului afectată de arsuri face ca starea tinerei să fie deosebit de gravă. Medicii urmăresc evoluția acesteia, însă prognosticul rămâne rezervat.
Incidentul s-ar fi produs pe fondul unei decepții sentimentale
Primele informații indică faptul că gestul tinerei s-ar fi produs pe fondul unei suferințe sentimentale. Circumstanțele exacte în care a avut loc incidentul nu au fost însă stabilite oficial.
Polițiștii au demarat cercetări pentru a reconstitui desfășurarea evenimentelor și pentru a clarifica toate împrejurările în care femeia a suferit arsurile.
Ancheta urmează să stabilească inclusiv detaliile care au precedat incidentul, în timp ce tânăra primește îngrijiri medicale de specialitate.
Starea pacientei rămâne critică, iar evoluția sa depinde de răspunsul organismului la tratamentul administrat și de gestionarea complicațiilor asociate arsurilor extinse.