Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026 continuă. Oamenii au așteptat și 16 ore în ploaie să se închine la racla cu sfintele moaște

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 08:34

Nici ploaia, nici temperaturile scăzute și nici orele lungi de așteptare nu i-au oprit pe credincioșii veniți din toate colțurile țării la Iași, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Unii au stat chiar și 16 ore la coadă, care, la un moment dat, a depășit cinci kilometri. Până în prezent, peste 130 de mii de pelerini au trecut pe la racla cu sfintele moaște, iar autoritățile se așteaptă ca, în acest an, peste 300.000 de credincioși să participe la cel mai mare pelerinaj ortodox din România.

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