Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026 continuă. Oamenii au așteptat și 16 ore în ploaie să se închine la racla cu sfintele moaște

Nici ploaia, nici temperaturile scăzute și nici orele lungi de așteptare nu i-au oprit pe credincioșii veniți din toate colțurile țării la Iași, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Unii au stat chiar și 16 ore la coadă, care, la un moment dat, a depășit cinci kilometri. Până în prezent, peste 130 de mii de pelerini au trecut pe la racla cu sfintele moaște, iar autoritățile se așteaptă ca, în acest an, peste 300.000 de credincioși să participe la cel mai mare pelerinaj ortodox din România.
Pelerin: ”Atunci am înțeles iubirea sfintei pentru mine”
Potrivit informațiilor transmise de autorități, aproximativ 977 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de la începutul pelerinajului.
Marți dimineață, la ora 08:15, rândul pelerinilor care așteptau să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva ajungea până la stâlpul 15, pe strada Sfântul Petru Movilă. Deși temperaturile scăzute îi țin deocamdată pe unii credincioși departe de rând, este de așteptat ca numărul pelerinilor să crească pe parcursul zilei.
”Și anul trecut s-a întâmplat același lucru. Vremea a fost foarte ploioasă și friguroasă, dar nu ne-a oprit în ăsta, la coadă și a simțit puterea de a avea cât mai multă credință”, a spus o tânără care aștepta la rând.
Majoritatea pelerinilor spun că rugăciunea și credința în Sfânta Cuvioasă Parascheva le dau puterea și răbdarea de a înfrunta ploaia, frigul și orele lungi de așteptare, convinși că efortul de a ajunge la racla cu sfintele moaște le aduce liniște sufletească, speranță și alinare.
”Acum câțiva ani am stat 14 ore la coadă și a plouat din 14 ore cred că 13. În momentul când am coborât din Palachin, am simțit de la călcâi așa o căldură și ceva fierbinte prin tot corpul. Și atunci am înțeles iubirea sfintei pentru mine”, a declarat o altă femeie.
Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva a început joi, 8 octombrie, iar numărul credincioșilor care ajung la Iași este așteptat să crească în următoarele ore, pe măsură ce se apropie sărbătoarea Ocrotitoarei Moldovei, prăznuită pe 14 octombrie, când sunt așteptați să vină mii de noi pelerini.
Recomandările jandarmilor pentru pelerini
Având în vedere condițiile meteorologice, reprezentanții Grupării de Jandarmi Bacău transmit pelerinilor să se asigure că sunt îmbrăcați adecvat și au și pelerine de vânt și ploaie.
”Asigurați-vă că, pentru perioada de așteptare, aveți asupra dumneavoastră apă și produse alimentare. Pentru a vă asigura că puteți lua legătura cu grupurile cu care călătoriți sau cu membrii familiei, luați-vă măsuri ca telefonul mobil să fie încărcat”, transmit reprezentanții Grupării.
Pentru riverani și alte persoane care își desfășoară activitatea profesională și educațională în interiorul zonei culoarului unic, unde accesul persoanelor este restricționat parțial, jandarmii le recomandă să aibă asupra lor documente justificative, respectiv documente de identificare, legitimații de serviciu sau orice alt document care atestă necesitatea prezenței în acea zonă.
”Vă asigurăm că vă suntem alături în situația în care aveți nevoie de sprijin, iar în acest sens echipe de dialog ale Jandarmeriei Române sunt prezente în zonă pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră. În caz de necesitate, adresați-vă cu încredere celui mai apropiat reprezentant al forțelor de ordine aflat în zona unde sunteți sau apelați numărul de urgență 112”, se precizează în documentul menționat.