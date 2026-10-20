Mașină în flăcări pe Calea Vitan, în București! O persoană a suferit un atac de panică. Traficul a fost restricționat - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 11:32

Un autoturism a fost cuprins de flăcări marți dimineață, 20 octombrie, pe Calea Vitan din București. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 09:05, iar la fața locului au intervenit echipajele de urgență. Incendiul a fost stins, însă o persoană a suferit un atac de panică și a avut nevoie de evaluare medicală. În urma evenimentului au fost înregistrate doar pagube materiale, potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră.

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