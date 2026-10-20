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Mașină în flăcări pe Calea Vitan, în București! O persoană a suferit un atac de panică. Traficul a fost restricționat - VIDEO

Incendiu pe Calea Victoriei

Incendiu pe Calea Victoriei

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 11:32

Un autoturism a fost cuprins de flăcări marți dimineață, 20 octombrie, pe Calea Vitan din București. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 09:05, iar la fața locului au intervenit echipajele de urgență. Incendiul a fost stins, însă o persoană a suferit un atac de panică și a avut nevoie de evaluare medicală. În urma evenimentului au fost înregistrate doar pagube materiale, potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră.

Polițiștii Brigăzii Rutiere, ajunși la locul incidentului, au confirmat că un autoturism luase foc pe Calea Vitan. La fața locului s-a deplasat și un echipaj SMURD, care a intervenit pentru lichidarea incendiului. Pe durata intervenției au fost impuse restricții de circulație pe Calea Vitan, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Mihai Bravu către Calea Dudești, pentru a permite desfășurarea operațiunilor.

O persoană a suferit un atac de panică

În timpul intervenției, o persoană care a suferit un atac de panică a fost evaluată medical la fața locului. Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, incendiul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate exclusiv pagube materiale. Focul a fost lichidat, însă autoritățile nu au precizat deocamdată cauza izbucnirii incendiului.

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