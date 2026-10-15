Ghișeele Brigăzii Rutiere din București se mută. Unde trebuie să meargă șoferii rămași fără permis

Publicat 15 oct. 2026, 10:56 Actualizat 15 oct. 2026, 12:15

Șoferii din București care trebuie să își recupereze permisele de conducere reținute de polițiști sau certificatele de înmatriculare vor trebui să se prezinte la o nouă locație începând de luni, 19 octombrie 2026. Ghișeele Brigăzii Rutiere se mută în Hala Laminor, în Sectorul 3 al Capitalei. Până la deschiderea punctului de lucru de la noua adresă, serviciile cu publicul vor fi suspendate temporar în weekendul 17–18 octombrie.

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