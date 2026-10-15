Ghișeele Brigăzii Rutiere din București se mută. Unde trebuie să meargă șoferii rămași fără permis

Șoferii din București care trebuie să își recupereze permisele de conducere reținute de polițiști sau certificatele de înmatriculare vor trebui să se prezinte la o nouă locație începând de luni, 19 octombrie 2026. Ghișeele Brigăzii Rutiere se mută în Hala Laminor, în Sectorul 3 al Capitalei. Până la deschiderea punctului de lucru de la noua adresă, serviciile cu publicul vor fi suspendate temporar în weekendul 17–18 octombrie.
Unde se mută ghișeele Brigăzii Rutiere
Noua locație în care șoferii vor putea solicita restituirea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare reținute este Hala Laminor, Bulevardul Basarabia nr. 256, Sectorul 3, București.
Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră a Capitalei, la această adresă se vor desfășura activitățile de relații cu publicul privind restituirea documentelor reținute, precum și eliberarea altor acte specifice instituției.
Mutarea este programată pentru luni, 19 octombrie. Reprezentanții Brigăzii Rutiere precizează că schimbarea urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni, eficientizarea serviciilor și facilitatea accesului la ghișee.
Ghișeele vor fi închise în weekendul 17–18 octombrie
Șoferii care intenționează să își rezolve problemele legate de documentele reținute trebuie să țină cont de faptul că ghișeele vor fi închise în zilele de 17 și 18 octombrie 2026, pentru organizarea activității în noul sediu.
Activitatea cu publicul va fi reluată luni, 19 octombrie, la Hala Laminor. Pentru a evita deplasările inutile, persoanele care au nevoie de documente sunt sfătuite să ia în calcul atât noua adresă, cât și perioada de suspendare temporară a serviciilor.
Ce servicii pot fi accesate online
Brigada Rutieră reamintește că o parte dintre serviciile de interes rutier sunt disponibile și prin platforma online a Ministerului Afacerilor Interne, HUB servicii MAI.
Prin intermediul platformei, cetățenii pot solicita istoricul sancțiunilor rutiere, pot consulta informații despre punctele de penalizare și pot verifica statusul permisului de conducere.