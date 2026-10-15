X a suspendat mii de conturi înaintea alegerilor din SUA. Ingerințe străine, asociate cu Iran, Rusia și China

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 08:35

Platforma X a anunțat suspendarea a 13.000 de conturi asociate cu trei presupuse operațiuni de influență străină, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Potrivit companiei, rețelele aveau legături cu Iran, Rusia și China și foloseau identități false pentru a interveni în dezbaterea politică americană.

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