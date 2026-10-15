X a suspendat mii de conturi înaintea alegerilor din SUA. Ingerințe străine, asociate cu Iran, Rusia și China

Platforma X a anunțat suspendarea a 13.000 de conturi asociate cu trei presupuse operațiuni de influență străină, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Potrivit companiei, rețelele aveau legături cu Iran, Rusia și China și foloseau identități false pentru a interveni în dezbaterea politică americană.
Anunțul a fost făcut miercuri, odată cu prezentarea măsurilor prin care platforma intenționează să protejeze discuțiile despre scrutinul programat pentru 3 noiembrie. X susține că activitatea conturilor viza candidați și personalități publice din întreg spectrul politic.
Conturi false folosite pentru a amplifica mesaje politice
Investigațiile interne ale platformei au identificat rețele care publicau și distribuiau coordonat conținut politic. Potrivit X, scopul acestora era să influențeze dezbaterea din Statele Unite prin intermediul unor conturi care nu reprezentau identități autentice.
Compania a precizat că depistarea rețelelor s-a făcut prin verificări proactive, în baza regulilor împotriva spamului și a comportamentului neautentic coordonat.
Divizia X Global Government Affairs a transmis că platforma urmărește să păstreze un spațiu deschis pentru dezbatere, dar și să se asigure că discuțiile se desfășoară în condiții de autenticitate și siguranță. În mesajul său, compania a descris libertatea de exprimare drept un element esențial pentru funcționarea democrației, potrivit Al Jazeera.
Ce reguli anunță X pentru alegerile din SUA
Pe lângă suspendarea conturilor, X a prezentat măsuri împotriva informațiilor false care pot afecta participarea la vot. Acestea vizează mesajele înșelătoare despre procedura de vot, data scrutinului sau locul în care alegătorii își pot exprima opțiunea.
Regulile platformei acoperă și tentativele de descurajare ori intimidare a alegătorilor, inclusiv mesajele care îndeamnă la violență în apropierea secțiilor de votare.
Utilizatorii pot semnala conținutul electoral prin opțiunea „integritate civică” („civic integrity”). Potrivit companiei, mecanismul permite solicitarea unei note a comunității, menită să ofere context suplimentar unei postări. În situațiile urgente, X poate aplica etichete conținutului care încalcă regulile sale privind alegerile.
OpenAI a anunțat recent eliminarea unor operațiuni de influență
Măsurile prezentate de X vin la o săptămână după un anunț similar al OpenAI. Compania a comunicat că a eliminat două operațiuni de influență atribuite Rusiei și Iranului.
Potrivit OpenAI, acestea foloseau ChatGPT pentru a construi identități fictive de jurnaliști și pentru a administra un presupus centru de analiză care răspândea propagandă împotriva Ucrainei, fără a-și dezvălui scopul real.