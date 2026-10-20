Vinted elimină anunțurile cu produse suspectate că au fost furate în Franța

Platforma de comerț second-hand Vinted a intensificat verificările și a eliminat anunțuri care ar putea viza produse furate din magazinele din Franța, în urma jafurilor din weekendul 17–18 octombrie. Compania spune că aplică o politică de toleranță zero față de comercializarea bunurilor furate și avertizează că utilizatorii care încalcă regulile pot fi excluși definitiv de pe platformă.
Ce produse au apărut în anunțurile suspecte?
După incidentele violente din mai multe orașe franceze, pe platformele de revânzare au fost semnalate anunțuri pentru produse care ar putea proveni din magazinele jefuite. Printre bunurile menționate în relatările presei se numără cosmetice, parfumuri, haine și dispozitive electronice. Unele anunțuri au atras atenția utilizatorilor pe rețelele sociale, care au ridicat suspiciuni privind proveniența produselor.
Vinted a transmis că echipele sale au intervenit imediat pentru a identifica și elimina anunțurile suspecte, iar monitorizarea ofertelor a fost înăsprită. Compania nu a precizat însă câte anunțuri au fost șterse și nici amploarea fenomenului. Platforma interzice deja vânzarea bunurilor furate și se bazează, între altele, pe semnalările comercianților și ale utilizatorilor pentru a identifica posibile încălcări.
Vinted avertizează că utilizatorii pot fi excluși definitiv
Reprezentanții companiei au subliniat că vânzarea bunurilor furate sau promovarea unor astfel de produse este strict interzisă. Conturile despre care se constată că au încălcat regulile pot fi sancționate, inclusiv prin blocarea permanentă. Vinted afirmă, de asemenea, că lucrează împreună cu autoritățile franceze și cu forțele de ordine pentru a identifica și combate tentativele de revânzare a mărfurilor furate.
Autoritățile franceze cer intervenția platformelor online
Guvernul francez a convocat reprezentanții mai multor platforme online pentru discuții privind eliminarea rapidă a anunțurilor suspecte și cooperarea cu anchetatorii. La întâlnire au fost invitate companii precum Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta și TikTok. Autoritățile vor ca platformele să contribuie la identificarea persoanelor care încearcă să vândă bunuri provenite din jafuri, astfel încât acestea să poată fi cercetate.
Demersul vine după jafurile comise în timpul manifestațiilor din Franța din 17 octombrie, când mai multe magazine au fost atacate. Deocamdată, Vinted nu a oferit date publice despre numărul total al anunțurilor eliminate.