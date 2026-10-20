Vinted elimină anunțurile cu produse suspectate că au fost furate în Franța

Publicat 20 oct. 2026, 12:45 Actualizat 20 oct. 2026, 13:36

Platforma de comerț second-hand Vinted a intensificat verificările și a eliminat anunțuri care ar putea viza produse furate din magazinele din Franța, în urma jafurilor din weekendul 17–18 octombrie. Compania spune că aplică o politică de toleranță zero față de comercializarea bunurilor furate și avertizează că utilizatorii care încalcă regulile pot fi excluși definitiv de pe platformă.

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