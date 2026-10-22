Una dintre cele mai mari bănci va elimina mii de locuri de muncă până la finalul anului. Instituția extinde utilizarea AI

Grupul bancar britanic Barclays va desființa aproximativ 5.000 de posturi până la sfârșitul anului 2026, într-un program de reducere a costurilor. Restructurarea, care vizează circa 5% din personal, are loc în paralel cu extinderea utilizării inteligenței artificiale și cu o creștere a profitului.
Aproximativ 1.000 de locuri de muncă au fost deja eliminate, iar alte 4.000 urmează să dispară până la încheierea trimestrului al patrulea, potrivit declarațiilor directorului financiar al Barclays, Anna Cross, citată de Reuters.
Banca urmărește să își reducă cheltuielile permanente și să eficientizeze activitatea prin adoptarea unor tehnologii care pot automatiza o parte dintre sarcinile angajaților. Barclays nu a precizat însă câte dintre posturile eliminate vor fi înlocuite direct prin automatizare.
Peste 16.000 de angajați Barclays folosesc asistentul AI Claude
Inteligența artificială ocupă un loc tot mai important în activitatea grupului britanic. La începutul lunii octombrie, compania americană Anthropic a anunțat extinderea parteneriatului cu Barclays.
Peste 16.000 de angajați ai băncii utilizează deja Claude, asistentul AI dezvoltat de Anthropic. Instrumentul este folosit pentru căutarea informațiilor, redactarea documentelor și realizarea mai rapidă a unor sarcini de lucru.
Totodată, Barclays utilizează sisteme de inteligență artificială pentru procesarea a aproximativ 120.000 de e-mailuri pe zi, reducând astfel volumul operațiunilor repetitive.
Extinderea acestor tehnologii vizează și echipele de dezvoltare software. Până la sfârșitul anului 2026, banca intenționează ca jumătate dintre angajații care dezvoltă programe informatice să folosească Claude Code, un instrument care oferă asistență la scrierea și verificarea codului.
Reducerile de personal vin pe fondul creșterii profitului
Planul de restructurare se desfășoară într-un moment în care rezultatele financiare ale Barclays se îmbunătățesc. În trimestrul al treilea din 2026, profitul înainte de impozitare a urcat cu 12%, până la aproximativ 2,3 miliarde de lire sterline.
În aceeași perioadă, grupul a anunțat un program de răscumpărare a propriilor acțiuni în valoare de 500 de milioane de lire sterline, o modalitate de a returna capital acționarilor.
Prin reducerea personalului și extinderea automatizării, Barclays urmărește diminuarea costurilor pe termen lung. Deși utilizarea inteligenței artificiale face parte din această strategie, banca nu a prezentat o legătură directă între fiecare categorie de posturi eliminată și tehnologiile adoptate.