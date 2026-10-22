Una dintre cele mai mari bănci va elimina mii de locuri de muncă până la finalul anului. Instituția extinde utilizarea AI

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 11:39

Grupul bancar britanic Barclays va desființa aproximativ 5.000 de posturi până la sfârșitul anului 2026, într-un program de reducere a costurilor. Restructurarea, care vizează circa 5% din personal, are loc în paralel cu extinderea utilizării inteligenței artificiale și cu o creștere a profitului.

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