Publicat 20 oct. 2026, 23:13 Actualizat 20 oct. 2026, 23:15

Președintele american Donald Trump a transmis un nou mesaj tranșant privind războiul din Ucraina, afirmând că administrația de la Kiev trebuie să fie dispusă să ajungă la o înțelegere cu Moscova. Donald Trump a susținut că atât Statele Unite, cât și Europa au suportat costuri uriașe pentru sprijinirea Ucrainei. Avertismentul vine cu o zi înainte ca emisarul special al președintelui american să facă o vizită în Rusia, potrivit unor surse citate de agenția TASS.

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