Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Trump, avertisment dur pentru Zelenski: „Trebuie să încheie un acord. Dacă nu vrea, cred că va fi mai rău”

Donald Trump (Profimedia)

Donald Trump (Profimedia)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat20 oct. 2026, 23:13
Actualizat20 oct. 2026, 23:15

Președintele american Donald Trump a transmis un nou mesaj tranșant privind războiul din Ucraina, afirmând că administrația de la Kiev trebuie să fie dispusă să ajungă la o înțelegere cu Moscova. Donald Trump a susținut că atât Statele Unite, cât și Europa au suportat costuri uriașe pentru sprijinirea Ucrainei. Avertismentul vine cu o zi înainte ca emisarul special al președintelui american să facă o vizită în Rusia, potrivit unor surse citate de agenția TASS.

Într-un briefing susținut la Casa Albă pe 20 octombrie, Donald Trump a lansat o nouă serie de atacuri la adresa lui Volodimir Zelenski și a oamenilor săi, acuzându-i că nu sunt dispuși să facă niciun „compromis” în negocierile cu Vladimir Putin.

Ucraina trebuie să vrea să ajungă la un acord. Pentru că Statele Unite au cheltuit o avere, Europa a cheltuit o avere. Europa s-a săturat de asta acum.

Iar dacă nu ajung la un acord, în cele din urmă, situația doar se va înrăutăți. În opinia mea, chiar se va înrăutăți.

— a declarat Donald Trump, președintele SUA.

Liderul de la Casa Albă a amintit și despre sumele uriașe pe care le-a cheltuit administrația americană, afirmând că toți contribuabilii s-ar fi săturat să mai suporte aceste cheltuieli.

Probabil că am oferit Ucrainei mai mulți bani decât aproape oricine altcineva de-a lungul anilor, sute de miliarde de dolari. Nu am primit nimic în schimb, iar contribuabilii americani s-au săturat de asta. Vrem ca Zelenski să încheie un acord.

— a declarat președintele american.

Noul avertisment vine după ce, în cursul zilei de 20 octombrie, în Norvegia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu trimisul special al lui Trump pentru Orientul Mijlociu și pentru Rusia, Steve Witkoff. Zelenski a declarat că au fost discutate garanții solide de securitate, în timp ce Witkoff nu a vorbit cu presa. Emisarul special urmează să ajungă miercuri în Rusia, a informat marți agenția de presă rusă Tass, citând o sursă sub rezerva anonimatului, relatează Reuters.

Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a confirmat că Witkoff va merge miercuri, 21 octombrie, la Sankt Petersburg, unde va prezenta autorităților ruse propuneri la care au lucrat oficiali americani și europeni, notează și AFP.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe