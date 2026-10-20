Tensiuni în Marea Chinei de Sud. Beijingul acuză SUA de incursiune ilegală în apele sale și trimite forțe navale

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 oct. 2026, 12:48

Armata chineză a anunțat marți că a trimis forțe pentru a supraveghea o navă de război americană care ar fi intrat „ilegal” în apele din jurul unui banc de nisip disputat din Marea Chinei de Sud. În nordul aceleiași zone maritime, Taiwanul a raportat o confruntare cu o navă chineză, transmite Reuters.

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