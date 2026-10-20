Tensiuni în Marea Chinei de Sud. Beijingul acuză SUA de incursiune ilegală în apele sale și trimite forțe navale

Armata chineză a anunțat marți că a trimis forțe pentru a supraveghea o navă de război americană care ar fi intrat „ilegal” în apele din jurul unui banc de nisip disputat din Marea Chinei de Sud. În nordul aceleiași zone maritime, Taiwanul a raportat o confruntare cu o navă chineză, transmite Reuters.
China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în condițiile în care Bruneiul, Malaezia, Filipinele, Taiwanul și Vietnamul au, la rândul lor, pretenții teritoriale asupra unor zone din regiune. În ultima perioadă, cele mai acute tensiuni s-au înregistrat între Beijing și Manila, relatează jurnaliștii britanici.
Comandamentul Teatrului de Sud al armatei chineze a declarat că nava americană USS Charleston a „pătruns ilegal” în apele din apropierea bancului Sabina, din arhipelagul Spratly, fără aprobarea guvernului chinez, în primele ore ale zilei de marți.
Marina chineză a trimis forțe pentru a urmări și monitoriza nava, a adăugat comandamentul.
Marina SUA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii pe marginea acestui subiect, precizează Reuters. Washingtonul descrie, în general, astfel de misiuni drept „operațiuni pentru libertatea de navigație”, însă ultima operațiune cunoscută de acest tip desfășurată de SUA în Marea Chinei de Sud a avut loc cu mai bine de un an în urmă.
Un purtător de cuvânt al armatei filipineze a declarat că nava americană „nu a pătruns pe teritoriul Chinei”, adăugând că nicio țară nu are autoritatea de a solicita permisiunea prealabilă pentru „tranzitul legal prin apele internaționale”.
Luna trecută, o navă a Gărzii de Coastă chineze a lovit o ambarcațiune filipineză aflată într-o misiune de realimentare în apropierea aceluiași banc, potrivit Gărzii de Coastă din Filipine. China a atribuit responsabilitatea pentru coliziune părții filipineze.
China și Filipine, țară care are un tratat de apărare reciprocă cu Statele Unite, contestă suveranitatea asupra bancului Sabina și asupra întregului arhipelag Spratly.
Confruntare în apropierea insulelor Pratas
Într-un incident separat, petrecut marți în extremitatea nordică a Mării Chinei de Sud, Garda de Coastă din Taiwan a anunțat că o navă a Gărzii de Coastă chineze a intrat în apele cu acces restricționat din apropierea insulelor Pratas, aflate sub controlul Taiwanului.
Garda de Coastă taiwaneză a transmis că a trimis nava Taichung pentru a avertiza ambarcațiunea chineză să se îndepărteze. Din informațiile existente, cele două părți și-au transmis mesaje prin stațiile radio.
Potrivit autorităților taiwaneze, nava chineză a transmis că „așa-numita Republică Chineză nu există”, făcând referire la denumirea oficială a Taiwanului.
Replica nu s-a lăsat așteptată. Nava taiwaneză a transmis, la rândul său, că „Republica Chineză, Taiwan, este o țară suverană și independentă”, a precizat Garda de Coastă din Taiwan, adăugând că disputa era în continuare în desfășurare.
Biroul pentru Afaceri Taiwanului din cadrul autorităților chineze nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, menționează Reuters.
Săptămâna trecută, instituția a avertizat că Taiwanul trebuie „să suporte consecințele” după ce Garda de Coastă taiwaneză a folosit un tun cu apă împotriva unei ambarcațiuni chineze de pescuit în apropierea insulelor Pratas.
China își intensifică patrulele maritime în jurul Taiwanului
Insulele Pratas, situate între sudul Taiwanului și Hong Kong, beneficiază de o apărare limitată, securitatea acestora fiind asigurată de Garda de Coastă taiwaneză.
În paralel, China și-a intensificat patrulele maritime în jurul Taiwanului, inclusiv în largul coastei estice a insulei, o evoluție care stârnește îngrijorare în capitalele occidentale. Beijingul consideră Taiwanul, guvernat democratic, parte a teritoriului său, însă autoritățile de la Taipei resping această poziție.
În cadrul unui forum organizat marți la Taipei, președintele unei comisii de evaluare numite de Congresul SUA a avertizat că patrulele Gărzii de Coastă chineze din estul Taiwanului sunt „profund destabilizatoare”.
La același eveniment, Joseph Wu, secretarul general al Consiliului pentru Securitate Națională din Taiwan, a susținut că Beijingul nu are nicio bază legală pentru a revendica apele din largul coastei estice a insulei.