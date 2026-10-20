SUA: Texasul a dat startul votului anticipat pentru alegerile de la mijlocul mandatului. Democrații speră la victorii istorice

Publicat 20 oct. 2026, 07:21 Actualizat 20 oct. 2026, 07:22

Votul anticipat pentru alegerile americane de la mijlocul mandatului a început luni, 19 octombrie, în Texas, unde democrații speră să obțină victorii istorice într-un stat tradițional republican. Alegătorii vor putea vota până pe 3 noiembrie, în cadrul unui scrutin în care economia, politica administrației Trump și nemulțumirile legate de imigrație se numără printre temele importante ale campaniei, relatează AFP.

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