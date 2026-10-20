SUA: Texasul a dat startul votului anticipat pentru alegerile de la mijlocul mandatului. Democrații speră la victorii istorice

Votul anticipat pentru alegerile americane de la mijlocul mandatului a început luni, 19 octombrie, în Texas, unde democrații speră să obțină victorii istorice într-un stat tradițional republican. Alegătorii vor putea vota până pe 3 noiembrie, în cadrul unui scrutin în care economia, politica administrației Trump și nemulțumirile legate de imigrație se numără printre temele importante ale campaniei, relatează AFP.
În fața unei secții de votare din Houston s-au format cozi încă de la începutul zilei. Alegătorii texani trebuie să aleagă între candidații democrați, care își concentrează mesajele asupra preocupărilor economice, și republicanii care îl susțin pe președintele american Donald Trump.
Greg Abbott și Gina Hinojosa, în cursa pentru funcția de guvernator
Una dintre principalele confruntări electorale este cea pentru funcția de guvernator al Texasului. Republicanul Greg Abbott, în vârstă de 68 de ani, candidează pentru al patrulea mandat, în timp ce democrata Gina Hinojosa, o avocată de 52 de ani, încearcă să obțină funcția.
Potrivit sondajelor menționate de AFP, Hinojosa înregistrează un ușor avantaj în această cursă.
James Talarico, în fața republicanului Ken Paxton pentru Senat
Și competiția pentru Senatul SUA atrage atenția. Democratul James Talarico, fost profesor în vârstă de 37 de ani, a reușit să mobilizeze alegătorii și a obținut un ușor avans în fața republicanului Ken Paxton, în vârstă de 63 de ani, actualul procuror general al Texasului și aliat al lui Donald Trump.
Gina Hinojosa și James Talarico reprezintă o nouă generație de democrați care încearcă să atragă atât alegătorii independenți, cât și americanii nemulțumiți de războiul nepopular purtat de Donald Trump în Orientul Mijlociu și de creșterea puternică a prețurilor.
Care e tactica democraților
Cei doi candidați democrați încearcă, de asemenea, să recâștige sprijinul electoratului latino, care a fost atras de Donald Trump la alegerile din 2024.
Potrivit AFP, o parte dintre acești alegători sunt nemulțumiți de operațiunile de reprimare a imigrației, care au provocat controverse în Statele Unite de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american.
De cealaltă parte, candidații republicani mizează pe susținerea alegătorilor fideli lui Donald Trump.
„Vreau ca Donald Trump să meargă până la capăt (...) Vreau să pună în practică ceea ce a promis că va face”, a declarat Rose Mary Cuevas, în vârstă de 64 de ani, potrivit AFP.