Schimbările climatice contaminează apa potabilă într-un oraș din Norvegia. Ce au descoperit cercetătorii

Locuitorii orașului Longyearbyen, din arhipelagul norvegian Svalbard, au fost avertizați să nu consume apă de la robinet, după ce analizele au identificat concentrații ridicate de mangan, dar și alte substanțe. Problema este asociată cu dezghețarea permafrostului, care favorizează eliberarea metalelor din roci în sursele de apă, relatează The Guardian.
Cum afectează dezghețarea permafrostului apa potabilă
Potrivit Marjolaine Verret, specialistă în permafrost și profesoară asociată de geologie arctică la University Centre in Svalbard, rocile din zonă conțin pirită, un mineral cunoscut și sub numele de „aurul proștilor”, scriu jurnaliștii The Guardian.
Pe măsură ce permafrostul se retrage, rocile intră în contact cu apa și oxigenul. Pirita se oxidează, produce aciditate și favorizează eliberarea metalelor care pot ajunge în cursurile de apă și în lacul folosit pentru alimentarea orașului.
Concentrația de mangan, de 25 de ori peste valoarea de referință
Primele avertismente au fost emise încă din septembrie 2025, după ce analizele au indicat o concentrație de mangan de 25 de ori mai mare decât valoarea de referință de 50 de micrograme pe litru recomandată de Institutul Norvegian de Sănătate Publică. Ulterior, concentrațiile de mangan au scăzut, însă problema nu a fost eliminată.
La începutul anului 2026, analizele au identificat și niveluri de sulfați și nichel peste valorile recomandate pentru apa potabilă, astfel că autoritățile au menținut recomandarea de a nu consuma apă de la robinet.
Specialiștii avertizează că expunerea prelungită la concentrații ridicate de mangan poate afecta sistemul nervos, în special în cazul copiilor și sugarilor.
De unde primesc locuitorii apă potabilă
Pentru a asigura accesul populației la apă potabilă, autoritățile au instalat un rezervor cu apă purificată, de unde locuitorii își pot umple gratuit recipientele. Apa este filtrată cu ajutorul unei fabrici de bere din oraș.
Autoritățile analizează soluții pe termen lung, inclusiv instalarea unui sistem de filtrare a apei din lacul Isdammen sau folosirea desalinizării ca sursă principală. Variantele presupun costuri ridicate și dificultăți tehnice din cauza condițiilor climatice extreme.
Specialiștii avertizează că fenomenul ar putea afecta și alte comunități arctice, inclusiv din nordul Canadei și Alaska, unde dezghețarea permafrostului și geologia locală pot favoriza eliberarea metalelor în sursele de apă.