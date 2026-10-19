Schimbările climatice contaminează apa potabilă într-un oraș din Norvegia. Ce au descoperit cercetătorii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 10:44

Locuitorii orașului Longyearbyen, din arhipelagul norvegian Svalbard, au fost avertizați să nu consume apă de la robinet, după ce analizele au identificat concentrații ridicate de mangan, dar și alte substanțe. Problema este asociată cu dezghețarea permafrostului, care favorizează eliberarea metalelor din roci în sursele de apă, relatează The Guardian.

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